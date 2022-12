Confusion autour de la police religieuse iranienne alors que les femmes abandonnent le hijab

LE CAIRE – La confusion sur le statut de la police religieuse iranienne s’est accrue alors que les médias d’État mettaient en doute les informations selon lesquelles la force avait été fermée. Malgré l’incertitude, il semble depuis des semaines que l’application du code vestimentaire strict a été réduite alors que de plus en plus de femmes marchent dans les rues sans porter le foulard requis.

La police de la moralité, créée en 2005, est chargée de faire respecter les restrictions iraniennes sur le comportement public et les codes vestimentaires stricts, en particulier pour les femmes, qui sont tenues de porter le hijab ou le foulard et des vêtements amples.

Pourtant, depuis des semaines, moins d’agents de la police des mœurs ont été aperçus dans les villes iraniennes. Partout à Téhéran, il est devenu courant de voir des femmes marcher dans les rues de la ville sans porter le hijab, en particulier dans les quartiers les plus riches, mais aussi dans une moindre mesure dans les quartiers plus traditionnels. Parfois, des femmes non voilées passent devant la police anti-émeute et les forces Basiji.