Confusion autour de la police religieuse iranienne alors que les femmes abandonnent le hijab

LE CAIRE (AP) – La confusion sur le statut de la police religieuse iranienne s’est accrue alors que les médias d’État mettaient en doute les informations selon lesquelles la force avait été fermée. Malgré l’incertitude, il semble depuis des semaines que l’application du code vestimentaire strict a été réduite alors que de plus en plus de femmes marchent dans les rues sans porter le foulard requis.

Les messages mitigés ont soulevé des spéculations selon lesquelles les dirigeants iraniens dirigés par des religieux envisagent des concessions dans le but de désamorcer les manifestations antigouvernementales généralisées qui entrent dans le troisième mois. Les manifestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par la police religieuse.

Lundi a marqué le début d’une autre grève nationale de trois jours appelée par les manifestants. Dans le Grand Bazar de Téhéran, environ un tiers des magasins étaient fermés, ont indiqué des témoins. En réponse, le chef de la justice iranienne, Gholamhossein Mohseni Ejehi, a ordonné l’arrestation de toute personne encourageant la grève ou tentant d’intimider les magasins pour qu’ils ferment.

La police de la moralité, créée en 2005, est chargée de faire respecter les restrictions iraniennes sur le comportement public et les codes vestimentaires stricts, en particulier pour les femmes, qui sont tenues de porter le hijab ou le foulard et des vêtements amples.

L’indignation a éclaté après la mort d’Amini sous la garde de la force à la mi-septembre, après qu’elle ait été arrêtée pour avoir prétendument omis de respecter le code vestimentaire. Depuis lors, les protestations se sont transformées en appels à l’éviction des dirigeants cléricaux iraniens.

Samedi, le procureur en chef de l’Iran, Mohamed Jafar Montazeri, a déclaré que la police religieuse “avait été fermée”, dans un rapport publié par l’agence de presse semi-officielle ISNA. Il aurait également déclaré que le gouvernement était en train de revoir la loi sur le port obligatoire du hijab.

“Nous travaillons rapidement sur la question du hijab et nous faisons de notre mieux pour trouver une solution réfléchie pour faire face à ce phénomène qui fait mal au cœur de tout le monde”, a-t-il déclaré, sans donner de détails.

Mais dimanche soir, le média public en langue arabe Al-Alam a publié un rapport suggérant que les commentaires de Montazeri avaient été mal compris. Le rapport indique que la police religieuse n’est pas liée au pouvoir judiciaire, auquel appartient Montazeri. Elle a souligné qu’aucun responsable n’a confirmé la fermeture de la police religieuse.

Il a également souligné la déclaration supplémentaire de Montazeri selon laquelle “le pouvoir judiciaire poursuivra sa surveillance des réactions comportementales au niveau communautaire”.

Le site d’information intransigeant SNN.ir a déclaré que la police des mœurs “n’a pas pris fin et n’a pas fermé”. Mais il a ajouté que “son mécanisme changerait peut-être, un point qui était en discussion avant les émeutes”. Le site est proche du Basij, la force paramilitaire redoutée sous les puissants gardiens de la révolution, qui se consacre à la protection du système religieux iranien.

Le statut de la force n’a pas pu être confirmé. Les responsables ont évité tout commentaire. Interrogé sur la déclaration de Montazeri par des journalistes à Belgrade, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian n’a donné aucune réponse directe.

Pourtant, depuis des semaines, moins d’agents de la police des mœurs ont été aperçus dans les villes iraniennes. Partout à Téhéran, il est devenu courant de voir des femmes marcher dans les rues de la ville sans porter le hijab, en particulier dans les quartiers les plus riches, mais aussi dans une moindre mesure dans les quartiers plus traditionnels. Parfois, des femmes non voilées passent devant la police anti-émeute et les forces Basiji.

Les manifestations anti-gouvernementales ont montré peu de signes d’arrêt malgré une violente répression au cours de laquelle, selon des groupes de défense des droits, au moins 471 personnes ont été tuées. Plus de 18 200 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations.

Les manifestants disent qu’ils sont fatigués de décennies de répression sociale et politique, y compris le code vestimentaire. Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, retirant leur foulard.

Ali Alfoneh, chercheur principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington, a déclaré qu’un assouplissement informel de la loi sur le hijab pourrait être la politique actuelle du gouvernement.

“Pour le moment, plutôt que de changer la loi sur le hijab, la République islamique n’appliquera probablement pas la loi, afin de réduire les tensions avec la société”, a déclaré Alfoneh.

Pendant ce temps, les habitants ont déclaré que la sécurité avait été renforcée dans le Grand Bazar lundi, le premier jour de la grève. Il y a eu deux grèves précédentes dans le bazar en solidarité avec les manifestants. Un propriétaire de magasin qui était ouvert lundi a déclaré qu’il avait été averti par les autorités de ne pas se joindre à la grève après avoir fermé lors d’une précédente.

D’autres ont dit qu’ils n’avaient tout simplement pas les moyens de participer.

“Je ne peux pas fermer mon magasin même si je soutiens la cause des manifestations”, a déclaré le propriétaire d’un magasin de foulards, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour sa sécurité.

Jack Jeffery, l’Associated Press