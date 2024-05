Confus par la décision de la CIJ sur Gaza ? La faute à l’ambiguïté délibérée des juges

Peut-être qu’un jour Aharon Barak, le juge ad hoc représentant Israël à la Cour internationale de Justice, révélera ce qui s’est passé dans les coulisses lorsque les 15 juges sont venus formuler leur décision sur la quatrième demande d’ordonnances temporaires de l’Afrique du Sud contre Israël, dans le cadre de sa revendication fondée sur la Convention pour la prévention du génocide.

Comment, pourrait-il expliquer, la décision de vendredi a-t-elle abouti à ce que la principale question à l’ordre du jour – la question de savoir si les juges ordonneraient à Israël d’arrêter son opération militaire à Rafah – n’ait pas de réponse explicite.

Dans la décisionSelon la directive opérationnelle sur la question de Rafah, lue par le président de la Cour internationale de justice Nawaf Salam, Israël « cessera immédiatement son offensive militaire et toute autre action dans le gouvernorat de Rafah, qui pourrait infliger au groupe palestinien à Gaza, des conditions de vie qui pourraient entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

La question est de savoir si la qualification – « susceptible d’imposer au groupe palestinien à Gaza des conditions de vie susceptibles d’entraîner sa destruction physique en tout ou en partie » – s’applique uniquement à « toute autre action » ou également à « une offensive militaire ». »

En d’autres termes, Israël doit-il mettre fin à l’ensemble de son opération militaire à Rafah, ou peut-il poursuivre cette opération militaire à condition qu’elle ne constitue pas un risque de génocide ? La formulation et la ponctuation de cette phrase clé et complexe composée de trois clauses de la décision semblent permettre ces deux interprétations – très différentes.

Cette ordonnance a été soutenue par 13 juges contre deux, mais la décision complète n’apporte pas de clarté sur ce que signifie réellement l’ordonnance. Quelles que soient leurs raisons, les juges ont choisi de ne pas formuler une seule phrase courte et sans ambiguïté indiquant précisément ce qu’Israël était tenu de faire.

La plupart des gros titres en Israël et dans le monde proclamaient que le tribunal avait ordonné à Israël de mettre immédiatement fin à ses opérations militaires à Rafah. Depuis lors, la couverture médiatique continue a largement maintenu cette interprétation définitive.

Mais après que le tribunal a publié les documents d’opinion minoritaire – du juge Barak et de la vice-présidente du tribunal, Julia Sebutinde de l’Ouganda – ainsi que les opinions rédigées par trois des juges majoritaires, il est devenu clair que quatre des cinq juges qui ont abordé cette question considèrent qu’Israël est autorisé à poursuivre son action militaire à Rafah, tant que cette action ne met pas la population palestinienne en danger d’anéantissement, que ce soit en totalité ou en partie.

« Il s’agit d’une mesure nuancée qui préserve le droit d’Israël de prévenir et de repousser les menaces et les attaques du Hamas, de se défendre ainsi que ses citoyens et de libérer les otages », a déclaré Barak. a écrit dans son opinion minoritaire concernant la décision des juges majoritaires.

« La mesure obligeant Israël à mettre un terme à l’offensive militaire en cours à Rafah est conditionnée par la nécessité d’empêcher ‘les conditions de vie qui pourraient entraîner [the] destruction physique totale ou partielle du groupe palestinien à Gaza. Ainsi, cette mesure ne concerne pas d’autres actions d’Israël qui ne donnent pas lieu à un tel risque », a écrit le juge allemand Georg Nolte, qui s’est joint aux juges majoritaires. Cette position a été soutenue par le juge roumain Bogdan Aurescu et le juge Sébutinde.

Le seul juge qui a exprimé une position contraire est le juge ad hoc sud-africain, Dire Tladi, qui a écrit que l’ordre interdit complètement toute action offensive israélienne dans la région de Rafah. Cependant, le juge sud-africain a souligné que le libellé de l’ordonnance interdit uniquement les actions « offensives », et que les actions défensives d’Israël – qui répondent à des attaques spécifiques du Hamas – ne sont pas interdites, selon sa propre interprétation.

Les 10 autres juges n’ont pas publié d’interprétations.

Situation inacceptable

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que des juges dont les opinions divergent tentent de trouver une forme de compromis sur laquelle tout le monde peut s’entendre. De tels compromis permettent à un maximum de juges de s’unir autour d’un résultat convenu.

Mais dans le cas présent, une situation inacceptable a été créée, dans laquelle le compromis a abouti à un texte tellement vague que chaque partie le lit désormais comme elle l’entend.

Peu de temps après l’annonce de la décision, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a convoqué une conférence téléphonique avec certains des plus hauts ministres de son gouvernement, ainsi qu’avec des professionnels du droit dirigés par le procureur général Gali Baharav-Miara.

Il semble que dans cette conversation, la nature complexe de l’ordonnance de la CIJ ait été intériorisée, puisque plus tard dans la soirée, le chef du Conseil national de sécurité d’Israël et le ministère des Affaires étrangères ont publié une déclaration commune, dans laquelle ils ont repris les propres termes de la Cour : « Israël n’a pas mené et ne mènera pas d’activités militaires dans la région de Rafah qui créent des conditions de vie susceptibles d’entraîner la destruction physique des civils palestiniens, en tout ou en partie.

Le langage précis adopté par Israël à partir de la décision de la Cour montre qu’Israël se considère libre de poursuivre l’opération militaire à Rafah, tout en s’engageant en même temps à assurer le bien-être humanitaire de la population palestinienne.

Des déclarations ministérielles néfastes

Comme prévu, le tribunal a jugé opportun, une fois de plus, de modifier et d’actualiser les ordonnances provisoires qu’il avait émises dans sa première décision du 26 janvier et qui avaient déjà été modifiées une fois, le 28 mars. conclure que la situation factuelle sur le terrain avait changé.

En effet, ce que la Cour considérait auparavant comme un risque de détérioration humanitaire de la population de la bande de Gaza s’est concrétisé, selon les juges majoritaires, et la situation humanitaire a désormais été définie par eux comme « désastreuse ».

Ce sujet a suscité une controverse parmi certains juges, qui craignent les conséquences d’une intervention excessive de la Cour dans la microgestion des combats, ainsi que d’interventions répétées dans des ordonnances déjà émises par la Cour. Les États requérants sont incités à faire appel encore et encore au stade des injonctions temporaires et à exhorter le tribunal à modifier ses décisions.

Un autre problème est apparu à la lumière de la répartition des rôles entre les institutions internationales sur les questions de maintien de la paix et de sécurité mondiales.

La CIJ n’est pas une institution d’exécution mais une institution juridique dont le rôle est de régler les différends conformément aux règles du droit international. Mais l’Afrique du Sud a fait valoir que le tribunal devait modifier ses ordonnances précédentes et les rendre plus spécifiques afin de permettre leur exécution. Pretoria affirme que cela est nécessaire car, selon elle, il est peu probable que le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale de l’ONU applique la décision de la Cour, pour des raisons politiques.

Le tribunal a accédé à cette demande et, parmi les ordonnances qu’il a rendues, il a déterminé que les ordonnances précédentes qu’il avait rendues devaient être exécutées ; qu’Israël doit ouvrir le terminal de Rafah afin de fournir une aide humanitaire à la population de la bande de Gaza ; qu’Israël permettra à toute équipe d’enquête de l’ONU d’entrer dans la bande de Gaza ; et qu’Israël soumettra à la cour un rapport détaillant toutes les mesures prises dans ces contextes, d’ici un mois.

Des déclarations irresponsables – comme celles faites par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui a appelé à la destruction de toute la bande de Gaza ; et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui a appelé à empêcher l’entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza – a amené le tribunal à douter de la capacité d’Israël à honorer pleinement ses obligations déclarées concernant la situation humanitaire de la population, conformément au droit international. .

Si ces déclarations ministérielles destructrices se poursuivent, la situation juridique d’Israël se détériorera encore davantage devant les tribunaux internationaux.

Et pourtant, si l’on regarde la situation dans son ensemble, l’essentiel est le suivant : pour la quatrième fois cette année, l’Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de Justice de mettre fin aux combats israéliens dans la bande de Gaza et de lui ordonner de retirer ses forces. Et pour la quatrième fois, le tribunal a rejeté ces demandes émanant de l’Afrique du Sud.