Une pancarte « À vendre » est vue devant une maison à New York.

Le ralentissement du boom immobilier autrement brûlant a été étonnamment rapide.

Le marché immobilier américain a bondi pendant la pandémie alors que les personnes confinées à la maison cherchaient de nouveaux endroits pour vivre, stimulées par des taux d’intérêt historiquement bas.

Maintenant, les agents immobiliers qui ont autrefois signalé des lignes d’acheteurs à l’extérieur des journées portes ouvertes et des guerres d’enchères sur le pont arrière disent que les maisons sont assises plus longtemps et que les vendeurs sont obligés de baisser leurs vues.

Cela amène les acheteurs et les vendeurs potentiels à se demander où ils en sont.

“Alors que les inquiétudes liées à la récession pèsent sur les perspectives des consommateurs, notre enquête montre que l’incertitude a fait son chemin dans l’esprit de nombreux acheteurs”, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef chez Realtor.com.

Voici les principaux facteurs à l’origine du marché immobilier sens dessus dessous.