Confrontés quotidiennement à des contenus dérangeants, les modérateurs en ligne en Afrique veulent de meilleures protections et un salaire équitable

Le courant17:05Les modérateurs des médias sociaux sont quotidiennement confrontés à des contenus dérangeants. Certains réclament un salaire équitable

Trevin Brownie a dû passer au crible de nombreux contenus dérangeants pendant les trois années où il a travaillé comme modérateur de contenu en ligne à Nairobi, au Kenya.

« Nous supprimons toute forme de contenu abusif qui enfreint les politiques telles que l’intimidation et le harcèlement ou les discours de haine ou les suicides de contenus graphiques violents », a déclaré Brownie. Le courant l’hôte invité Mark Kelley.

Brownie a rencontré des contenus allant de la pornographie juvénile, du matériel diffusé par des groupes criminels organisés et des terroristes, et des images prises dans des zones de guerre à travers le monde, y compris l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« J’ai vu plus de 500 décapitations par mois », a-t-il déclaré.

Brownie a quitté l’Afrique du Sud, où il travaillait auparavant dans un centre d’appels, pour Nairobi, où il a travaillé comme sous-traitant pour le principal centre de modération de Facebook en Afrique de l’Est, qui était exploité par une société américaine appelée Sama AI.

La société mère de Facebook, Meta, n’utilise plus Sama comme partenaire d’externalisation. (Dado Ruvic/Reuters)

Malgré la nature mentalement épuisante du travail, les modérateurs de contenu travaillant au Kenya affirment que Sama AI et d’autres sociétés de sous-traitance tierces en ont profité. Ils allèguent avoir reçu des salaires peu élevés et un soutien insuffisant en matière de santé mentale par rapport à leurs homologues à l’étranger.

Brownie dit que la nature de son travail a gravement endommagé sa santé mentale. Le SSPT est devenu un effet secondaire courant avec lequel lui et d’autres dans cette industrie vivent maintenant, a-t-il déclaré.

« C’est vraiment traumatisant. Dérangeant, surtout pour les vidéos de suicide », a-t-il déclaré.

« Regarder ceux-ci a certainement rendu la plupart d’entre nous, sinon tous, insensés en ce qui concerne les émotions ou les sentiments envers la mort. »

La société mère de Facebook, Meta, n’utilise plus Sama comme partenaire d’externalisation. Cependant, les deux sociétés font actuellement l’objet de multiples poursuites judiciaires au Kenya. Les allégations vont de conditions de travail poreuses, de licenciements illégaux à la suite de tentatives de syndicalisation, de listes noires de travailleurs et de retenue de salaire pour le personnel licencié.

Brownie, l’un des 184 pétitionnaires dans un procès, dit qu’il fait partie des anciens employés que Sama AI a licenciés sans payer les salaires qui leur sont dus.

Meta a tenté en vain de contester son implication dans l’affaire, arguant que l’entreprise n’avait aucune présence officielle dans le pays, contrairement à Sama AI.

Ce n’est pas le seul procès lié à la modération de contenu en cours au Kenya.

Majorel, une autre société de modération de contenu qui opère en Afrique mais est basée au Luxembourg, est poursuivie pour pratiques d’embauche discriminatoires pour avoir prétendument mis sur liste noire des employés de Sama suite à leur lamentable.

Dans un communiqué, Sama a réfuté les allégations des modérateurs selon lesquelles il aurait été antisyndical et sous-payé leur personnel.

« Nous reconnaissons que la modération de contenu est un travail difficile et avons payé des salaires qui sont 4x le salaire minimum et 2,5x le salaire vital au Kenya en reconnaissance des défis de ce travail », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il payait des salaires plus élevés pour les expatriés. vivant dans le pays.

Trevin Brownie fait partie des 184 pétitionnaires dans un procès contre Sama AI et META. (Soumis par Trevin Brownie)

Mais Brownie dit que c’est loin de la réalité. Il dit que les préoccupations concernant les conditions de travail et les salaires ont souvent été écartées.

« Ce qu’ils ont essayé de faire respecter, c’est que nous étions l’un des 10 emplois les mieux rémunérés du pays », a-t-il déclaré.

Brownie dit qu’il gagnait l’équivalent de 2 $ canadiens de l’heure pour son travail. Après impôts, il rapportait environ 500 $ par mois. Pendant ce temps, il dit que les gens qui font le même genre de travail de modération à l’étranger peuvent gagner 20 $ de l’heure.

« C’est juste assez pour me permettre de vivre d’un chèque de paie à l’autre. Mais parce que nous avons besoin de ces emplois et que nos familles à la maison dépendent du soutien que nous leur apportons financièrement, nous restons et travaillons », a-t-il déclaré.

De vraies personnes sont aussi derrière l’IA : un expert

Plus tôt en mai, plus de 150 modérateurs de contenu qui travaillent avec les systèmes d’intelligence artificielle (IA) utilisés par Facebook, TikTok et ChatGPT, de toutes les régions du continent, se sont réunis au Kenya pour former l’Union africaine des modérateurs de contenu . Il prétend être le premier syndicat de ce type sur le continent.

Le syndicat appelle les entreprises du secteur à augmenter les salaires, à donner accès à des psychiatres sur place et à revoir les politiques visant à protéger les employés contre les pratiques de travail abusives.

Dans un communiqué, Sama a déclaré qu’il applaudissait la formation du syndicat. « Sama a mis en place des politiques et une formation pour soutenir la liberté d’association, et si / quand cela se produit, Sama se fera un plaisir de s’engager avec ce groupe », a déclaré la société, ajoutant: « Nous nous soucions profondément de la santé et du bien-être émotionnel de nos équipe. »

Pour Sonam Jindal, des histoires comme celle de Brownie ne sont que trop courantes, et tenir les employeurs responsables des actions dans des juridictions étrangères est souvent difficile.

« Ce qui rend cette industrie un peu complexe et difficile, c’est parce qu’il y a tellement d’acteurs différents impliqués et cela conduit en quelque sorte à une situation où la transparence est limitée quant à savoir qui est réellement responsable à un moment donné », Jindal, programme et a déclaré Kelley, responsable de la recherche sur l’IA, le travail et l’économie au sein du groupe à but non lucratif Partnership on AI.

« Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de réglementation », a déclaré Jindal.

Jindal dit qu’un obstacle majeur à l’obtention de meilleures protections pour les modérateurs de contenu réside dans la façon dont les gens pensent que les plateformes de médias sociaux fonctionnent – et maintenant, a-t-elle dit, ce problème s’étend aux nouvelles plateformes d’intelligence artificielle (IA) en pleine croissance.

REGARDER | L’intelligence artificielle fait une déclaration liminaire à l’audience du Sénat américain : L’intelligence artificielle fait une déclaration liminaire à l’audience du Sénat américain Pour ouvrir l’audience sur l’intelligence artificielle, le sénateur démocrate Richard Blumenthal a diffusé une déclaration enregistrée entièrement créée par le logiciel de clonage de voix ChatGPT et AI d’OpenAI formé sur ses propres discours pour imiter sa voix. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a également témoigné lors de l’audience, appelant le gouvernement à réglementer l’intelligence artificielle.

ChatGPT, par exemple, a gagné en popularité depuis son lancement l’année dernière, a déclaré Jindal.

« Je pense qu’une grande partie du récit est autour, ‘L’IA est tellement géniale.’ Nous avons réalisé ces avancées technologiques… mais ces avancées sont basées sur le travail et l’apport humains. Et je pense que nous devons reconnaître à quel point elles sont importantes.

Les plates-formes d’IA comme ChapGPT ont besoin de personnes comme Brownie pour classer et filtrer les données, a expliqué Jindal, en vérifiant les inexactitudes et en supprimant les contenus nuisibles, leur permettant de fonctionner en douceur.

« Il n’y a pas de plate-forme de médias sociaux s’il n’y a pas de modérateurs pour s’assurer que le matériel qui y est affiché est le matériel réel », a déclaré Brownie.

Alors que ChatGPT et d’autres plates-formes d’IA gagnent en popularité, Jindal affirme qu’une refonte importante de la façon dont les leaders de l’industrie mènent leurs activités à l’étranger et au pays est nécessaire.

Partenariat sur l’IA a publié un liste en cinq points des changements recommandés, qui comprend le paiement aux travailleurs d’un salaire décent en fonction de leur emplacement et l’établissement de mécanismes de communication clairs et réguliers entre les travailleurs et les gestionnaires.

Jindal affirme que les législateurs de toutes les juridictions ont également un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de politiques qui protègent les travailleurs contre les pratiques d’exploitation.

Elle souhaite également voir l’Organisation internationale du travail de l’ONU impliquée dans la surveillance.

En attendant, Brownie dit que son séjour au Kenya prendra fin après la fin des litiges.

« Je vais retourner à [South Africa] pour essayer de reconstruire ma vie, retrouver ma santé mentale et tout recommencer », a-t-il déclaré.