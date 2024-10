Confronté à un électeur républicain à propos des émeutes du 6 janvier, Trump affirme que « rien » n’a été fait de mal ce jour-là.

Mercredi, Donald Trump a écarté l’idée selon laquelle sa conduite le 6 janvier 2021, devrait lui coûter le soutien des électeurs républicains après qu’un ancien partisan l’a confronté lors d’une mairie télévisée et lui a déclaré qu’il ne voterait pas pour l’ancien président à cause de ses actions ce jour-là.

Dans sa réponse à l’événement Univision, Trump a également pris ses distances avec l’attaque du Capitole tout en minimisant les dégâts causés par une foule de ses partisans.

« Rien de mal du tout », a déclaré Trump dans une longue réponse après qu’un électeur républicain de Floride ait déclaré qu’il avait perdu sa voix en raison de sa réponse aux émeutes et à la pandémie de Covid. L’électeur s’est également demandé pourquoi il devrait soutenir Trump alors que tant de personnes ayant occupé des postes élevés dans son administration, y compris l’ancien vice-président Mike Pence, ne le soutenaient pas cette année.

Trump a déclaré que seule « une très petite partie » ne le soutenait pas. « Mais parce que c’est moi, quelqu’un ne supporte pas qu’il reçoive un peu de publicité », a-t-il déclaré.

« Le vice-président, je ne suis pas d’accord avec lui sur ce qu’il a fait. Je suis totalement en désaccord avec lui sur ce qu’il a fait », a déclaré Trump, faisant apparemment référence à Le refus de Pence pour se conformer à ses exigences visant à empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden le 6 janvier.

Il a ensuite soutenu que les milliers de partisans qui se sont rendus à Washington le 6 janvier n’étaient pas là à cause de lui, même s’il a tweeté le 19 décembre 2020 : « Grande manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez là, ce sera sauvage.

« Ils ne sont pas venus à cause de moi », a déclaré Trump mercredi. « Ils sont venus à cause des élections. Ils pensaient que les élections étaient truquées, et c’est pourquoi ils sont venus. »

En 2020, et dans les années qui ont suivi, Trump a faussement affirmé que l’élection avait été volée. Beaucoup d’entre eux inculpé lors de l’émeute du 6 janvier ont cité ses mensonges électoraux.

Mercredi, Trump a décrit comment certaines des personnes qui étaient allées l’entendre parler devant la Maison Blanche le 6 janvier étaient ensuite « descendées au Capitole ». Trump n’a pas mentionné qu’il leur avait demandé de le faire et qu’il avait indiqué qu’il les rejoindrait.

« Nous allons descendre jusqu’au Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs, membres du Congrès et femmes. Et nous n’allons probablement pas autant encourager certains d’entre eux, car vous ne le ferez jamais. » reprenez notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort », a-t-il déclaré. dit à la foule le 6 janvier. « Nous en sommes venus à exiger que le Congrès fasse ce qu’il faut et ne compte que les électeurs qui ont été légalement inscrits. »

Il a ajouté : « Je sais que tout le monde ici se rendra bientôt au Capitole pour faire entendre sa voix de manière pacifique et patriotique. »

Trump, comme il l’a fait auparavant, s’est appuyé sur sa référence à cette dernière remarque à la mairie.

« J’ai dit ‘pacifiquement et patriotiquement’. Rien de mal du tout », a-t-il déclaré lors de l’audience enregistrée à la mairie, qui sera diffusée à 22 h HE.

Ses avocats ont également souligné la ligne « pacifique et patriotique » de son discours enflammé devant le tribunal fédéral de Washington, où il se défend contre les accusations selon lesquelles il aurait tenté d’annuler illégalement les résultats des élections, notamment en provoquant l’assaut du Capitole.

Les procureurs ont adopté un point de vue différent.

L’accusé a délibérément poussé ses partisans à faire obstruction et à tenter d’entraver la procédure en les convoquant à Washington, DC, puis en leur ordonnant de marcher vers le Capitole pour faire pression sur le vice-président et les législateurs afin qu’ils rejettent les certificats légitimes et s’appuient plutôt sur les certificats frauduleux. certificats électoraux », l’équipe du conseiller spécial Jack Smith contré dans un dossier Mercredi.

Trump a plaidé non coupable des accusations portées contre lui à Washington et dans un autre affaire d’ingérence électorale en Géorgie.

À la mairie, Trump a également convoqué le 6 janvier, lorsque les émeutiers qui ont retardé le vote électoral comptent pendant des heures. blessé plus de 140 policierscomme « un jour d’amour ».

« Il n’y avait pas d’armes là-bas. Nous n’avions pas d’armes. Les autres avaient des armes, mais nous n’avions pas d’armes. Et quand je dis nous, ce sont des gens qui sont descendus – c’était un infime pourcentage du total qui personne ne voit et personne, personne ne montre. Mais c’était un jour d’amour », a-t-il déclaré.

Un témoignage devant le comité de la Chambre le 6 janvier a affirmé que Trump savait que de nombreux membres de la foule étaient armés de une panoplie d’armesy compris des armes, avant la marche vers le Capitole.

Parmi les émeutiers dont il a été prouvé qu’ils portaient des armes à feu figurent Christophe Albertsqui a été condamné à sept ans de prison ; Marc Mazzaqui portait deux armes à feu et a été condamné à cinq ans de prison fédérale ; et Guy Refittqui a été condamné à sept ans de prison. Un autre accusé en attente de jugement a tiré avec son arme en l’air à deux reprises au début de l’assaut, selon les procureurs.

Dans un entretien avec Bloomberg Mardi, le rédacteur en chef John Micklethwait a déclaré que le nombre de personnes qui se sont rendues au Capitole était « très, très faible », estimant le nombre total entre 500 et 700. « Aucune de ces personnes n’avait d’arme », a-t-il déclaré. dit.

Il a également décrit la scène lors de son discours ce jour-là comme « de l’amour et de la paix, et certaines personnes sont allées au Capitole, et beaucoup de choses étranges s’y sont produites ».

Plus de 1 500 personnes ont été inculpées en lien avec la prise du Capitole, selon le ministère de la Justice. Environ 1 100 personnes ont été reconnues coupables, avec des peines allant de quelques jours d’incarcération à 22 ans de prison fédérale.

Trump a qualifié les émeutiers du 6 janvier de « prisonniers politiques ».otages, » et « des patriotes incroyables » et a dit qu’il pardonnerait au moins « une grande partie» parmi eux comme l’un de ses premiers actes en fonction s’il est élu en novembre.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com