Confrontation Microsoft Activision avec FTC : les plus gros plats à emporter

Microsoft et sa principale cible d’acquisition actuelle, l’éditeur de jeux vidéo ActivisionBlizzard ont terminé leurs cinq jours devant le tribunal de San Francisco alors que la Federal Trade Commission cherchait à empêcher la conclusion de l’accord, mais non sans que plusieurs faits fascinants aient été révélés.

Et pas seulement sur les jeux. Des informations sur les ambitions commerciales de Microsoft, son processus d’approbation des acquisitions et ses rivaux les plus critiques en matière de cybersécurité ont été révélées dans le cadre du processus d’audition, grâce à des documents et des témoignages de dirigeants. De grandes versions comme celle-ci ne se produisent pas tous les jours, et au cours des dernières années, Microsoft a évité des procès importants qui peuvent entraîner plusieurs divulgations notables à la fois.

La FTC avait initialement prévu de porter son affaire contre l’accord devant un juge de droit administratif en août, mais a ensuite choisi de demander une injonction préliminaire devant un tribunal fédéral car l’agence craignait que Microsoft ne tente de fermer, même si certaines juridictions n’avaient pas autorisé le achat.

En plus des régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, Sony s’oppose également à l’accord. Sa console PlayStation 5 est en concurrence avec les consoles Xbox Series S et X, et la société a déclaré que des effets anticoncurrentiels se produiraient si Microsoft prenait le contrôle d’Activision Blizzard.

Voici un aperçu des faits notables qui se sont écoulés ces derniers jours et qui persistent après que les deux parties ont présenté leurs arguments de clôture jeudi.

Mobile, mobile, mobile. L’impulsion d’étendre l’activité de jeu de Microsoft sur les appareils mobiles a au moins en partie inspiré l’acquisition d’Activision. « C’était très impératif pour nous si nous devions rester [relevant and] gagner en pertinence sur le marché, nous allions devoir trouver des clients mobiles pour Xbox », a déclaré vendredi dernier Phil Spencer, PDG de Microsoft pour les jeux. Les revenus des jeux mobiles augmentent plus rapidement que les revenus des jeux sur PC ou consoles, et les dirigeants de Microsoft a déclaré à plusieurs reprises lors des audiences que la société avait fait peu de progrès dans la création de contenu de jeu mobile clé.

L’impulsion d’étendre l’activité de jeu de Microsoft sur les appareils mobiles a au moins en partie inspiré l’acquisition d’Activision. « C’était très impératif pour nous si nous devions rester [relevant and] gagner en pertinence sur le marché, nous allions devoir trouver des clients mobiles pour Xbox », a déclaré vendredi dernier Phil Spencer, PDG de Microsoft pour les jeux. Les revenus des jeux mobiles augmentent plus rapidement que les revenus des jeux sur PC ou consoles, et les dirigeants de Microsoft a déclaré à plusieurs reprises lors des audiences que la société avait fait peu de progrès dans la création de contenu de jeu mobile clé. Plusieurs cibles mobiles antérieures. Microsoft a envisagé plusieurs autres sociétés avant de choisir d’acheter Activision Blizzard, notamment l’éditeur de FarmVille Zynga, le développeur de Pokemon Go Niantic et les piliers japonais du divertissement numérique Sega Sammy et Square Enix, selon des témoignages et des documents publiés dans l’affaire.

Microsoft a envisagé plusieurs autres sociétés avant de choisir d’acheter Activision Blizzard, notamment l’éditeur de FarmVille Zynga, le développeur de Pokemon Go Niantic et les piliers japonais du divertissement numérique Sega Sammy et Square Enix, selon des témoignages et des documents publiés dans l’affaire. Intérêt pour l’Asie. Alors que les consoles Xbox ont une part de marché respectable aux États-Unis, elles sont moins populaires au Japon, où règnent Nintendo et Sony. Une analyse réalisée par Microsoft en 2019 pour une éventuelle offre de Square Enix a déclaré que « l’acquisition de Square Enix apporterait au jeu une pertinence sur le marché dans une région qui manque actuellement d’une présence Xbox significative, nous permettant d’atteindre plus de joueurs dans plus de zones géographiques ».

Alors que les consoles Xbox ont une part de marché respectable aux États-Unis, elles sont moins populaires au Japon, où règnent Nintendo et Sony. Une analyse réalisée par Microsoft en 2019 pour une éventuelle offre de Square Enix a déclaré que « l’acquisition de Square Enix apporterait au jeu une pertinence sur le marché dans une région qui manque actuellement d’une présence Xbox significative, nous permettant d’atteindre plus de joueurs dans plus de zones géographiques ». Des incitatifs précieux. Sony a payé des frais aux développeurs de jeux pour les décourager d’expédier des jeux tels que « Ghostwire: Tokyo » et « Deathloop » sur Xbox, ont déclaré des dirigeants de Microsoft. Microsoft paie ses propres frais et Spencer a déclaré que l’achat d’Activision Blizzard signifierait que Microsoft n’aurait pas à dépenser autant en incitations.

Sony a payé des frais aux développeurs de jeux pour les décourager d’expédier des jeux tels que « Ghostwire: Tokyo » et « Deathloop » sur Xbox, ont déclaré des dirigeants de Microsoft. Microsoft paie ses propres frais et Spencer a déclaré que l’achat d’Activision Blizzard signifierait que Microsoft n’aurait pas à dépenser autant en incitations. De nombreux jeux à l’étude. L’un des moments les plus dramatiques des cinq jours d’audience a été lorsque l’avocat principal de la FTC, James Weingarten, a cherché à pousser Spencer à prendre certains engagements de la part de Microsoft. Weingarten a fait dire à Spencer qu’il ne retirerait aucun futur jeu Call of Duty des consoles PlayStation, une déclaration qui correspondait à ce que Microsoft avait dit pendant des mois. Ensuite, Weingarten est allé plus loin en demandant à Spencer de faire la même chose avec tout le contenu d’Activision. Spencer n’était pas immédiatement d’accord. Activision Blizzard publie de nombreux autres jeux en plus de Call of Duty, tels que ceux des franchises Diablo et Overwatch, mais l’essentiel de l’attention était sur Call of Duty. Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, n’était pas satisfait d’une liste de jeux Activision Blizzard générée par Microsoft qui resterait accessible sur la PlayStation après la clôture de l’acquisition. « Overwatch est là, mais Overwatch 2 n’y est pas, qui est la version actuelle du jeu », a-t-il déclaré.

L’un des moments les plus dramatiques des cinq jours d’audience a été lorsque l’avocat principal de la FTC, James Weingarten, a cherché à pousser Spencer à prendre certains engagements de la part de Microsoft. Weingarten a fait dire à Spencer qu’il ne retirerait aucun futur jeu Call of Duty des consoles PlayStation, une déclaration qui correspondait à ce que Microsoft avait dit pendant des mois. Ensuite, Weingarten est allé plus loin en demandant à Spencer de faire la même chose avec tout le contenu d’Activision. Spencer n’était pas immédiatement d’accord. Activision Blizzard publie de nombreux autres jeux en plus de Call of Duty, tels que ceux des franchises Diablo et Overwatch, mais l’essentiel de l’attention était sur Call of Duty. Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, n’était pas satisfait d’une liste de jeux Activision Blizzard générée par Microsoft qui resterait accessible sur la PlayStation après la clôture de l’acquisition. « Overwatch est là, mais Overwatch 2 n’y est pas, qui est la version actuelle du jeu », a-t-il déclaré. Les ambitions à long terme de Microsoft. La FTC a réussi à mettre la main sur des documents envoyés par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aux cadres supérieurs et aux autres membres du conseil d’administration, qui exposaient les objectifs financiers de Microsoft pour la décennie en cours. Les documents ont montré que Nadella vise à ce que Microsoft génère 500 milliards de dollars d’ici l’exercice 2030, avec une croissance des revenus d’au moins 10 % d’une année sur l’autre. Un document indique que les activités de sécurité, de conformité, d’identité et de gestion de Microsoft pourraient atteindre 100 milliards de dollars de revenus d’ici l’exercice 2030, tandis que la société souhaite que son application de communication Teams atteigne 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois d’ici là.

La FTC a réussi à mettre la main sur des documents envoyés par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aux cadres supérieurs et aux autres membres du conseil d’administration, qui exposaient les objectifs financiers de Microsoft pour la décennie en cours. Les documents ont montré que Nadella vise à ce que Microsoft génère 500 milliards de dollars d’ici l’exercice 2030, avec une croissance des revenus d’au moins 10 % d’une année sur l’autre. Un document indique que les activités de sécurité, de conformité, d’identité et de gestion de Microsoft pourraient atteindre 100 milliards de dollars de revenus d’ici l’exercice 2030, tandis que la société souhaite que son application de communication Teams atteigne 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois d’ici là. Accès matériel faible. Spencer a déclaré lors de son témoignage que Sony était réticent à envoyer des kits de développement Microsoft pour la PlayStation 5 avant sa sortie en 2020, ce qui a empêché Microsoft d’optimiser son jeu Minecraft pour la console actuelle de Sony. Cela a désavantagé le jeu par rapport aux autres développeurs, a déclaré Spencer. Ryan, de Sony, a expliqué pourquoi sa société fournit des kits de développement à Microsoft plus tard qu’elle ne le fait pour d’autres studios. « Les risques commerciaux associés à cette connaissance de ces ensembles de fonctionnalités qui fuient vers notre principal concurrent ne sont pas quelque chose que nous choisirions de nous fier à un contrat pour faire respecter », a déclaré Ryan. Les joueurs peuvent trouver une ancienne version de Minecraft sur la PlayStation 5.

Spencer a déclaré lors de son témoignage que Sony était réticent à envoyer des kits de développement Microsoft pour la PlayStation 5 avant sa sortie en 2020, ce qui a empêché Microsoft d’optimiser son jeu Minecraft pour la console actuelle de Sony. Cela a désavantagé le jeu par rapport aux autres développeurs, a déclaré Spencer. Ryan, de Sony, a expliqué pourquoi sa société fournit des kits de développement à Microsoft plus tard qu’elle ne le fait pour d’autres studios. « Les risques commerciaux associés à cette connaissance de ces ensembles de fonctionnalités qui fuient vers notre principal concurrent ne sont pas quelque chose que nous choisirions de nous fier à un contrat pour faire respecter », a déclaré Ryan. Les joueurs peuvent trouver une ancienne version de Minecraft sur la PlayStation 5. Seuil de transaction. Amy Hood, chef des finances de Microsoft, a déclaré dans un témoignage écrit pour l’audience qu’elle fournit l’approbation finale pour les accords proposés sous un certain montant en dollars, mais le conseil d’administration de Microsoft doit approuver les accords d’une valeur supérieure à 500 millions de dollars. Microsoft disposait de 104 milliards de dollars en espèces et équivalents à la fin du mois de mars, et les revenus de 2022 ont dépassé 204 milliards de dollars.

Amy Hood, chef des finances de Microsoft, a déclaré dans un témoignage écrit pour l’audience qu’elle fournit l’approbation finale pour les accords proposés sous un certain montant en dollars, mais le conseil d’administration de Microsoft doit approuver les accords d’une valeur supérieure à 500 millions de dollars. Microsoft disposait de 104 milliards de dollars en espèces et équivalents à la fin du mois de mars, et les revenus de 2022 ont dépassé 204 milliards de dollars. Levier de négociation. Microsoft était déterminé à faire en sorte que les jeux Call of Duty d’Activision Blizzard restent sur Xbox pour sa génération actuelle, qui a fait ses débuts en 2020. Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a indiqué que si Microsoft refusait de fournir un partage des revenus plus favorable que l’habituel 70-30 split, alors les jeux ne continueraient pas à être disponibles, a déclaré la dirigeante de Microsoft, Sarah Bond. Un avocat de la FTC a accidentellement mentionné que Microsoft avait accepté d’accepter 20 % au lieu des 30 % habituels.

Microsoft était déterminé à faire en sorte que les jeux Call of Duty d’Activision Blizzard restent sur Xbox pour sa génération actuelle, qui a fait ses débuts en 2020. Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a indiqué que si Microsoft refusait de fournir un partage des revenus plus favorable que l’habituel 70-30 split, alors les jeux ne continueraient pas à être disponibles, a déclaré la dirigeante de Microsoft, Sarah Bond. Un avocat de la FTC a accidentellement mentionné que Microsoft avait accepté d’accepter 20 % au lieu des 30 % habituels. Les attentes modifiées de Sony. Début 2022, deux jours après que Microsoft a annoncé son intention d’acheter Activision Blizzard, Ryan a écrit dans un e-mail à un autre Groupe Sony exécutif qu’il était « à peu près sûr » que Call of Duty serait disponible sur les consoles PlayStation pendant de nombreuses années. Mais il a semblé perdre confiance en cette croyance. Dans un témoignage enregistré sur vidéo, Ryan a déclaré qu’il avait « des inquiétudes importantes » quant à savoir si Call of Duty et d’autres jeux Activision Blizzard continueraient d’être disponibles sur PlayStation après la transaction.

Début 2022, deux jours après que Microsoft a annoncé son intention d’acheter Activision Blizzard, Ryan a écrit dans un e-mail à un autre exécutif qu’il était « à peu près sûr » que Call of Duty serait disponible sur les consoles PlayStation pendant de nombreuses années. Mais il a semblé perdre confiance en cette croyance. Dans un témoignage enregistré sur vidéo, Ryan a déclaré qu’il avait « des inquiétudes importantes » quant à savoir si Call of Duty et d’autres jeux Activision Blizzard continueraient d’être disponibles sur PlayStation après la transaction. L’erreur de console de Kotick. Kotick est dans les jeux vidéo depuis des décennies, et il a tâtonné lorsqu’il a regardé pour la première fois la console Nintendo Switch et a décidé que cela ne réussirait pas. Il avait été plus impressionné par la première console Wii de Nintendo. Le Switch est devenu le troisième console la plus vendue de tous les temps. Lorsqu’un avocat de la FTC a demandé à Kotick si Activision Blizzard produirait un jeu Call of Duty pour une future console Nintendo, il a déclaré : « Nous avons raté l’occasion pour la dernière génération de Switch, donc j’aimerais penser que nous serions capables de faire ça, mais il faudrait chercher. »

Kotick est dans les jeux vidéo depuis des décennies, et il a tâtonné lorsqu’il a regardé pour la première fois la console Nintendo Switch et a décidé que cela ne réussirait pas. Il avait été plus impressionné par la première console Wii de Nintendo. Le Switch est devenu le troisième console la plus vendue de tous les temps. Lorsqu’un avocat de la FTC a demandé à Kotick si Activision Blizzard produirait un jeu Call of Duty pour une future console Nintendo, il a déclaré : « Nous avons raté l’occasion pour la dernière génération de Switch, donc j’aimerais penser que nous serions capables de faire ça, mais il faudrait chercher. » Opposition au Game Pass. Kotick a précisé que bien qu’Activision Blizzard ait expérimenté la mise en place de jeux dans des bibliothèques d’abonnements, il ne pensait pas que cela conduirait à « une activité durable à long terme ». Il a déclaré qu’il envisageait de mettre des jeux sur Game Pass en 2020 lors des négociations avec Microsoft sur le dernier accord de licence d’Activision Blizzard, mais que la société a finalement décidé de ne pas aller de l’avant, a-t-il déclaré. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu’un offre des conditions commerciales qui seraient favorables, a-t-il déclaré.

Kotick a précisé que bien qu’Activision Blizzard ait expérimenté la mise en place de jeux dans des bibliothèques d’abonnements, il ne pensait pas que cela conduirait à « une activité durable à long terme ». Il a déclaré qu’il envisageait de mettre des jeux sur Game Pass en 2020 lors des négociations avec Microsoft sur le dernier accord de licence d’Activision Blizzard, mais que la société a finalement décidé de ne pas aller de l’avant, a-t-il déclaré. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu’un offre des conditions commerciales qui seraient favorables, a-t-il déclaré. Où va Amazon ? Weingarten a souligné que bien que Microsoft ait accepté de fournir Call of Duty aux petits joueurs de jeux en nuage tels que Boosteroid et Ubitus, il n’a pas fait de même avec Amazon, qui propose le service de jeu en nuage Luna. Amazone est l’un des principaux concurrents de Microsoft dans le domaine de l’informatique en nuage.

Weingarten a souligné que bien que Microsoft ait accepté de fournir Call of Duty aux petits joueurs de jeux en nuage tels que Boosteroid et Ubitus, il n’a pas fait de même avec Amazon, qui propose le service de jeu en nuage Luna. est l’un des principaux concurrents de Microsoft dans le domaine de l’informatique en nuage. Flop de nuage. Microsoft a cherché à compléter les jeux sur PC et console avec une option de streaming basée sur le cloud, qui est incluse avec le service Game Pass Ultimate, ainsi qu’une bibliothèque de jeux à télécharger et à jouer moyennant des frais mensuels. Microsoft a commencé à tester le cloud gaming avec les consommateurs en 2019. Bond a déclaré que les joueurs utilisent principalement l’option cloud non pas avec leurs téléphones mais avec leurs consoles, en attendant la fin des téléchargements. À ce stade, ils passent à jouer à des jeux localement, a-t-elle déclaré. L’option de jeu en nuage ne se développe pas et n’est pas rentable, a déclaré Tim Stuart, directeur financier de la division Xbox de Microsoft, lors de son témoignage. « Les commentaires à ce jour sont que ce n’est tout simplement pas assez bon comme – vous savez, certainement comme substitut à l’une des plates-formes actuelles », a déclaré Nadella. « Mais vous savez, cela peut percer à un moment donné, sur quelque chose de nouveau, mais ce n’est pas encore arrivé, tant du point de vue économique que du côté du contenu. »

Microsoft a cherché à compléter les jeux sur PC et console avec une option de streaming basée sur le cloud, qui est incluse avec le service Game Pass Ultimate, ainsi qu’une bibliothèque de jeux à télécharger et à jouer moyennant des frais mensuels. Microsoft a commencé à tester le cloud gaming avec les consommateurs en 2019. Bond a déclaré que les joueurs utilisent principalement l’option cloud non pas avec leurs téléphones mais avec leurs consoles, en attendant la fin des téléchargements. À ce stade, ils passent à jouer à des jeux localement, a-t-elle déclaré. L’option de jeu en nuage ne se développe pas et n’est pas rentable, a déclaré Tim Stuart, directeur financier de la division Xbox de Microsoft, lors de son témoignage. « Les commentaires à ce jour sont que ce n’est tout simplement pas assez bon comme – vous savez, certainement comme substitut à l’une des plates-formes actuelles », a déclaré Nadella. « Mais vous savez, cela peut percer à un moment donné, sur quelque chose de nouveau, mais ce n’est pas encore arrivé, tant du point de vue économique que du côté du contenu. » Dimensionnement de l’infrastructure cloud. Les mémos d’ensemble de Nadella contenaient des chiffres sur l’échelle de diverses entreprises de Microsoft, et l’une est plus importante que les autres pour les investisseurs de l’entreprise. Le chiffre le plus suivi dans le rapport sur les résultats de Microsoft après les revenus et les bénéfices est peut-être la croissance du cloud public Azure, car le fabricant de logiciels ne divulgue pas les revenus Azure en dollars. L’un des mémos de Nadella a déclaré que les revenus « d’infrastructure » de Microsoft au cours de l’exercice 2022 étaient de 34 milliards de dollars. Le décompte était « très proche de nos estimations », ont déclaré jeudi les analystes de Bernstein Research dirigés par Mark Moerdler, avec l’équivalent d’une note d’achat sur les actions Microsoft.

Les mémos d’ensemble de Nadella contenaient des chiffres sur l’échelle de diverses entreprises de Microsoft, et l’une est plus importante que les autres pour les investisseurs de l’entreprise. Le chiffre le plus suivi dans le rapport sur les résultats de Microsoft après les revenus et les bénéfices est peut-être la croissance du cloud public Azure, car le fabricant de logiciels ne divulgue pas les revenus Azure en dollars. L’un des mémos de Nadella a déclaré que les revenus « d’infrastructure » de Microsoft au cours de l’exercice 2022 étaient de 34 milliards de dollars. Le décompte était « très proche de nos estimations », ont déclaré jeudi les analystes de Bernstein Research dirigés par Mark Moerdler, avec l’équivalent d’une note d’achat sur les actions Microsoft. Rivaux de sécurité critiques. L’un des documents rendus publics dans le cadre de l’audience a identifié quatre sociétés de sécurité que Microsoft a utilisées pour suivre ses opérations de cybersécurité tentaculaires. Les résultats ont contribué à un tableau de bord pour évaluer les performances des cadres supérieurs de Microsoft. Les statistiques du tableau de bord incluaient le pourcentage de « comptes gérés avec au moins un Okta détection », le pourcentage de « commercial Windows 10/11 MAD [monthly active devices] qui ont FouleStrike composants détectés », le pourcentage de « destinataires de messagerie protégés par Proofpoint » et le pourcentage de « MAD Windows 10/11 commerciaux qui ont Symantec Composants DLP détectés. »

L’un des documents rendus publics dans le cadre de l’audience a identifié quatre sociétés de sécurité que Microsoft a utilisées pour suivre ses opérations de cybersécurité tentaculaires. Les résultats ont contribué à un tableau de bord pour évaluer les performances des cadres supérieurs de Microsoft. Les statistiques du tableau de bord incluaient le pourcentage de « comptes gérés avec au moins un détection », le pourcentage de « commercial Windows 10/11 MAD [monthly active devices] qui ont composants détectés », le pourcentage de « destinataires de messagerie protégés par Proofpoint » et le pourcentage de « MAD Windows 10/11 commerciaux qui ont Composants DLP détectés. » Exploration exclusive. Microsoft a fait valoir qu’il conserverait Call of Duty sur PlayStation et rendrait les jeux de cette franchise disponibles sur plusieurs services de streaming cloud pendant une décennie. « La justification stratégique et l’évaluation financière de l’acquisition visent à rendre les jeux Activision plus largement disponibles, pas moins », a déclaré Hood dans un témoignage écrit. Mais le cinquième et dernier jour des audiences, la FTC a réussi à obtenir des témoins pour montrer que Microsoft a évalué les moyens d’essayer de réduire la disponibilité du contenu Activision Blizzard sur la PlayStation de Sony. Stuart a confirmé qu’en préparation d’une réunion du conseil d’administration de Microsoft, les dirigeants ont examiné un scénario de baisse des ventes de jeux Activision Blizzard sur PlayStation et des moyens de compenser le manque à gagner avec des ventes de plus de consoles Xbox et d’abonnements Game Pass.

Activision Blizzard et Microsoft ont convenu de résilier l’accord si ce n’est pas fait d’ici le 18 juillet. La juge de district Jacqueline Scott Corley a déclaré jeudi qu’elle ne savait pas quand elle se prononcerait sur l’injonction préliminaire. « Mais évidemment, je suis consciente », a-t-elle déclaré.

MONTRE: Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, témoigneront aujourd’hui