Confortez votre matelas et économisez de l’argent sur le chauffage

L’hiver signifie des factures de chauffage coûteuses. Préparez-vous pour les mois froids à venir en augmentant la chaleur et le confort de votre lit. Blottissez-vous dans des couvertures supplémentaires et autres produits de literie d’hiver pour diminuer la quantité dépensée pour le chauffage cette saison.

Vous voulez plus de conseils sur le sommeil ? Découvrez pourquoi Les suppléments de GABA pourraient être une bonne alternative à la mélatonine, comment utiliser le CBD comme somnifère naturel et les meilleurs remèdes maison pour l’insomnie.

6 façons de douiller votre matelas

De petits changements à votre lit peuvent vous préparer au sommeil le plus confortable de l’hiver. Voici quelques façons simples de vous réchauffer la nuit.

Relevez vos draps

La première étape pour réchauffer votre matelas devrait être de changer vos draps. La plupart des draps sont fabriqués à partir de coton léger, ce qui est idéal en été mais ne fera pas grand-chose pour vous garder au chaud en hiver. Optez pour des draps en flanelle faits de fil doux et tissé. La flanelle retiendra la chaleur de votre corps mais ne vous fera pas transpirer toute la nuit. Pour les fêtes, recherchez des draps en flanelle de Noël. Mes draps de flanelle préférés viennent de Brooklinen.

Changez votre insert de couette

Si vous utilisez une couette la nuit, essayez un insert en matériau plus chaud. Ce changement facile peut augmenter la chaleur de votre literie. Recherchez des inserts en plumes d’oie ou de canard, en laine ou en duvet. Ces matériaux emprisonnent la chaleur pour vous garder au chaud pendant la nuit. Aussi, vous pourriez envisager une housse de couette plus chaude. Les couvertures en flanelle, polaire et microfibre sont d’excellentes options hivernales.

Ajoutez une couette à votre lit

Une simple couverture ou une couette au pied de votre lit est non seulement superbe, mais peut également vous garder au chaud la nuit. Une couette associée à une couette ou une couette est un ajout simple qui aide à retenir la chaleur la nuit. Recherchez des couettes en coton, en polyester ou en laine.

Portez un pyjama chaud

Ce que vous portez au lit compte presque autant que ce qui se trouve sur votre matelas. Pendant les mois froids, vous pouvez éviter d’augmenter le thermostat en portant des vêtements plus chauds au lit. Des chemises à manches longues ou des pantalons confortables vous garderont bien au chaud la nuit. Les pyjamas les plus chauds seront en flanelle. Pour les vacances, recherchez une chemise en flanelle de Noël à porter au lit.

Superposez des couvertures supplémentaires

Si vous avez déjà le sommeil chaud, une literie plus chaude peut vous faire transpirer au milieu de la nuit et interrompre votre sommeil. La meilleure chose pour les dormeurs chauds est les couches. Ajoutez des couvertures supplémentaires à votre lit, mais assurez-vous de pouvoir les retirer facilement au milieu de la nuit. Si vous avez le sommeil froid ou neutre, essayez une couverture lestée ou même une couverture chauffante. Ces ajouts peuvent être utilisés avec votre couette préexistante.

Essayez un surmatelas

Les surmatelas sont d’excellents ajouts à votre lit. Non seulement ils rendent votre matelas plus confortable, mais si vous utilisez un surmatelas fait de certains matériaux, il peut également vous réchauffer la nuit. La mousse à mémoire de forme, la laine et le molleton sont d’excellentes options pour les surmatelas chauds. Il existe même des surmatelas chauffants électriques.

Les conseils de sommeil ne s’arrêtent pas là. Découvrez les avantages pour la santé de devenir une personne du matin, les poses de yoga faciles à faire avant de se coucher et comment s’endormir en 10 minutes ou moins.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.