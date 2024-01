ConForm Architects modélise une extension plate en terrazzo vert sur des baies vitrées

Le terrazzo vert est associé au béton et au plâtre aux tons argileux à Terzetto, une extension d’appartement londonienne que le studio d’architecture ConForm Architects a modelé sur des baies vitrées.

Située dans une zone protégée à Hampstead, l’extension arrière en contrebas ouvre l’appartement existant, le débarrassant de ses plafonds bas et de ses intérieurs sombres, tout en réorientant ses espaces de vie vers le jardin.

Architectes ConFormLe design est défini par sa palette de matériaux audacieuse, qui marie le terrazzo vert, le béton et le plâtre de couleur argile et est utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Extérieurement, ces matériaux distincts ont été combinés pour évoquer les composants d’une baie vitrée – qui sont un socle, une colonne et un fronton. Cela donne lieu à une forme géométrique éloignée des maisons voisines, contribuant ainsi à minimiser l’impact visuel sur celles-ci.

Équilibrant la froideur des plinthes en béton et des colonnes en terrazzo, le plâtre argileux du toit ajoute de la chaleur à la maison tout en faisant référence à l’architecture en briques rouges de la terrasse environnante.

“Le plâtre fait directement référence à la brique rouge ci-dessus et au terrazzo vert qui se fond dans le cadre verdoyant du jardin”, a déclaré ConForm.

“Ces finitions ont toutes été assemblées avec précision”, poursuit le studio. “Les surfaces d’argile plus rugueuses sur le terrazzo plat et le béton ajoutent vraiment à la composition de la palette de matériaux.”

À l’intérieur, Terzetto comprend une cuisine ouverte et un salon ouvert sur l’extérieur, ainsi que deux chambres et de nombreux rangements.

Son plan d’étage mis à jour est une version inversée de la disposition originale, avec les espaces de vie amenés à l’arrière et les chambres vers l’avant de l’appartement.

La salle de bains et une salle de bains ont été placées au centre du plan, là où elle est la plus sombre, garantissant que les chambres et le salon donnent sur l’extérieur.

“Les chambres étaient toutes deux à l’arrière de la propriété, avec l’espace cuisine-salle à manger à l’avant”, a déclaré ConForm Architects à Dezeen. “Cela a créé le résultat gênant de devoir traverser les chambres pour atteindre le jardin.”

Les colonnes en terrazzo poli qui entourent l’espace de vie principal font également saillie dans la chambre voisine, où elles encadrent un petit coin pour un bureau.

Une porte coulissante cachée dans le salon peut être utilisée pour créer une chambre d’amis supplémentaire ou un espace privé loin de l’espace salle à manger.

Entouré d’arbres matures, l’aménagement paysager du jardin arrière est conçu par ConForm Architects dans le prolongement du sol en béton et des plinthes géométriques de l’extension.

Pendant ce temps, les armoires de cuisine, les revêtements de sol, les portes et les cadres de fenêtres en chêne visent à ajouter de la chaleur à la maison tout en contribuant à renforcer la connexion entre l’intérieur et l’extérieur.

ConForm Architects a soigneusement étudié le positionnement des fenêtres dans toute la maison, avec des lucarnes et des zones vitrées plus petites offrant un aperçu du jardin depuis l’entrée.

Pendant ce temps, un grand puits de lumière trapézoïdal dans l’extension permet à la cuisine d’être remplie de lumière naturelle tout en préservant l’intimité des bâtiments voisins. Dans la chambre arrière, une fenêtre en hauteur au-dessus du bureau offre une vue sur le jardin, grâce à la position en contrebas de la cuisine dans l’extension.

Le terrazzo vert a également occupé le devant de la scène dans le studio de jardinage de l’architecte Tim Robinson, où il a été utilisé pour aider à intégrer le bâtiment dans la plantation tropicale environnante.

Ailleurs à Londres, Gundry & Ducker a utilisé du terrazzo blanc dans toute la White Rabbit House, une extension colorée d’une maison néo-géorgienne.