Confluent, soutenu par LinkedIn, dépose S-1 alors que les ventes annuelles dépassent les 300 millions de dollars

Sept ans après la sortie de LinkedIn, le développeur de logiciels cloud Confluent devient public.

Confluent, qui vend des logiciels que les développeurs peuvent utiliser pour déplacer rapidement des données à utiliser dans des applications, a déposé son Prospectus d’introduction en bourse mardi, cherchant à devenir la dernière entreprise à passer d’un projet open source à une entreprise publique de plusieurs milliards de dollars.

Les revenus du premier trimestre ont bondi de 51% par rapport à l’année précédente pour atteindre 77 millions de dollars, la plupart de ses ventes provenant d’abonnements. La perte de location de la société s’est élargie à 44,5 millions de dollars contre 33,6 millions de dollars, alors que les coûts de vente et de marketing ont bondi.

À la base du logiciel de Confluent se trouve Apache Kafka, qui a fait ses débuts au sein de LinkedIn. Les fondateurs de Confluent — Jay Kreps, Jun Rao et Neha Narkhede — ont créé Kafka en 2011 puis ont formé Confluent en 2014 avec un investissement d’environ 500 000 $ de LinkedIn. La société a été récemment évaluée à 4,5 milliards de dollars lors d’un tour de table mené l’an dernier par Coatue Management et Altimeter Capital.

« Nous l’avons déployé à grande échelle pour les premiers cas d’utilisation sur LinkedIn, en gérant des flux de données avec des milliards de messages », a écrit Kreps, PDG de Confluent, dans une lettre dans le prospectus. « Mais même alors, notre ambition était plus grande. Kafka a été conçu pour être open source, et nous voulions qu’il fasse bien plus que servir un cas d’utilisation dans une entreprise. »

Avant Confluent, Cloudera et Hortonworks ont pris de l’ampleur en commercialisant Apache Hadoop, issu de sociétés Internet telles que Facebook, Google et Yahoo. Hortonworks est issu de Yahoo et a fusionné avec Cloudera en 2019.