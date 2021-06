Confluent grimpe de 26% après avoir levé 828 millions de dollars en introduction en bourse

Confluent, le fournisseur d’analyse de données qui s’est séparé de LinkedIn en 2014, a grimpé de 26% lors de ses débuts au Nasdaq jeudi après que la société ait été évaluée à 9,1 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

Dans le offre, Confluent a levé 828 millions de dollars, vendant 23 millions d’actions à 36 dollars chacune, au-dessus de la fourchette projetée de 29 à 33 dollars. L’action, négociée sous le symbole « CFLT », a atteint 45,29 $ peu après l’ouverture.

Le logiciel de Confluent suit les nombreux événements qui se déroulent au sein d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une nouvelle vente, d’une commande, d’un échange ou d’une réponse client, et filtre ces informations en temps réel dans les bases de données d’une entreprise. Alors que les entreprises sont devenues plus complexes, avec des données vivant dans divers clouds et sur des serveurs sur site, la demande a augmenté pour les produits dits de streaming de données de Confluent.

Les revenus ont grimpé de 58 % l’an dernier pour atteindre 236,8 millions de dollars, selon le prospectus. Cependant, les coûts de recherche et développement ont bondi de 81 % et la rémunération à base d’actions a grimpé en flèche, entraînant une perte nette de 229,8 millions de dollars, contre 95 millions de dollars en 2019.

Confluent est basé sur Apache Kafka, une technologie open source créée au sein de LinkedIn en 2011 par Jay Kreps, Jun Rao et Neha Narkhede. Après avoir utilisé la technologie en interne pour les flux de données, le trio a créé Confluent en tant que société distincte en 2014 avec un investissement d’environ 500 000 $ de LinkedIn.

Alors que Kafka reste un produit open source gratuit qui peut être géré en tant que service par Amazon, Microsoft ou Google, Confluent commercialise le logiciel, offrant toutes ses capacités et l’exécutant sur l’un des principaux clouds ou dans le centre de données physique d’une entreprise.

Confluent a déclaré dans son prospectus que plus de 70 % des sociétés Fortune 500 auraient utilisé Kafka. Ses clients incluent Citigroup, Humana, Intel et Walmart, selon le site Web de Confluent.

Confluent est la dernière entreprise basée sur une technologie open source qui est devenue suffisamment grande pour devenir publique. La plate-forme de base de données MongoDB a fait ses débuts en 2017 et est maintenant évaluée à 24 milliards de dollars. Elastic, qui commercialise des outils open source pour la recherche d’entreprise, est devenu public un an plus tard et a une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars. Databricks vend des logiciels basés sur Apache Spark, aidant les entreprises à nettoyer de gros volumes de données. La société a été évaluée à 28 milliards de dollars lors d’un tour de table privé en février.

Le modèle n’a pas toujours fonctionné pour les investisseurs publics. Cloudera, l’une des nombreuses sociétés qui se sont concentrées sur le cadre d’analyse de données Apache Hadoop, a accepté de vendre à des sociétés de capital-investissement plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un accord de 5,3 milliards de dollars. Cloudera a fusionné avec son rival Hortonworks en 2019, alors que les deux sociétés brûlaient de l’argent et que leurs actions diminuaient.

Même après le rapprochement, Cloudera a continué à lutter, principalement parce qu’il était tard sur le marché du cloud, où Databricks a prospéré.

Au prix de l’introduction en bourse de Confluent, Kreps détient une participation d’un milliard de dollars. La société de capital-risque Benchmark est le plus gros investisseur avec des actions d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, suivie par Index Ventures, dont la participation est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars.

— Jordan Novet de CNBC a contribué à ce rapport

