Conflit israélo-palestinien : Un mort et cinq blessés alors que Gaza lance plus de 600 roquettes en 48 heures | Nouvelles du monde

Un Israélien a été tué et cinq blessés dans une frappe de missile lancée depuis Gaza sur la ville de Rehovot, dans le centre d’Israël, jeudi soir.

Il s’agit du premier décès israélien depuis le début de la dernière vague de violence et cela pourrait entraîner une escalade dans ce conflit.

L’armée israélienne dit qu’elle « essaie de comprendre » comment le missile a échappé au Système de défense Iron Dome.

Vingt-huit Gazaouis ont été tués dans les violences, dont 14 militants du Jihad islamique, dont des commandants supérieurs.

Près de 600 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Israël au cours des dernières 48 heures, beaucoup d’entre eux atterrissant avant, sur le territoire de Gaza.

Plus tôt jeudi, les forces israéliennes ont tué deux autres hauts commandants du Jihad islamique. Le premier, le chef de la brigade de roquettes du groupe, a été tué dans une frappe de missile dans la nuit.

Plus tard dans l’après-midi de jeudi, son adjoint a été tué dans un coup direct sur un immeuble près de Khan Younis.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le Jihad islamique a promis de continuer à se battre, déclarant qu’il « continuerait à répondre aux assassinats ciblés par des tirs de roquettes ».

Image:

Les services d’urgence et de sécurité israéliens vus dans la ville de Rehovot Pic: AP



« Les assassinats de nos commandants ne font qu’encourager les combattants à poursuivre la lutte et à combattre l’ennemi », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Israël a déclaré qu’il continuerait à bombarder Gaza tant que des roquettes continueraient d’être tirées sur eux.

Image:

Des roquettes sont lancées vers Israël depuis la ville de Gaza jeudi Pic: AP



Image:

Le système anti-missile israélien Iron Dome tire pour intercepter une roquette lancée depuis la bande de Gaza Photo : AP



Image:

De la fumée s’élève au-dessus de l’horizon à la suite d’une frappe aérienne israélienne, à Gaza, jeudi Pic: AP



Un cessez-le-feu négocié par l’Égypte semblait proche mercredi soir, mais les échanges de tirs se sont poursuivis et une trêve ne semble pas probable dans l’immédiat.

Ce pic de violence a commencé au début de la semaine dernière lorsque des militants palestiniens ont tiré plus de 100 roquettes sur Israël après la mort d’un éminent Palestinien suite à une grève de la faim dans une prison israélienne.

Israël a refusé de libérer son corps pour l’inhumation.

Après quelques jours de calme, Israël a lancé l’opération Shield and Arrow à 2 heures du matin mardi matin, tuant initialement trois commandants supérieurs et un certain nombre de civils.

Les combats se sont poursuivis dans les jours qui ont suivi.

