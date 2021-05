Conflit israélo-palestinien: les avions israéliens frappent Gaza; Le Hamas lance des roquettes

La menace de combats encore plus féroces menaçait. Deux brigades d’infanterie et une brigade blindée se préparaient pour des opérations au sol sous la «direction» du chef d’état-major des Forces de défense israéliennes, le lieutenant général Aviv Kochavi, a déclaré Conricus. Aucun ordre d’envahir Gaza n’a été donné, a-t-il ajouté, mais les troupes se préparent à cette possibilité. Les troupes israéliennes sont entrées massivement à Gaza pour la dernière fois au cours d’une guerre de deux mois en 2014, lorsque plus de 2 200 Gazaouis ont été tués.