La récente violence entre Israël et la Palestine au Moyen-Orient a eu des répercussions à la fois sur les nations et sur certains. Outre la perte très évidente de vies humaines, de moyens de subsistance et d’un semblant de vie pour de nombreuses personnes, les habitants des zones touchées paient également le prix de bien d’autres manières en raison de la situation marquée par la violence. Le 19 juillet, Ben & Jerry, une célèbre marque de glaces du Vermont aux États-Unis, a publié un avis indiquant qu’elle cesserait de vendre des glaces en Cisjordanie et à Jérusalem. L’avis se lisait comme suit : « Nous pensons qu’il est incompatible avec nos valeurs que la crème glacée Ben & Jerry’s soit vendue dans les Territoires palestiniens occupés (TPO). Nous entendons et reconnaissons également les préoccupations partagées avec nous par nos fans et partenaires de confiance ».

En réaction à cela, le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett a mis en garde la marque contre les conséquences qui pourraient survenir après que la décision commerciale actuelle de Ben & Jerry ait été considérée comme une mesure anti-israélienne. En réponse aux réactions de Bennett et d’autres politiciens israéliens à l’avis de la marque de crème glacée, ce dernier bien que « Ben & Jerry’s ne sera plus vendu dans les TPO, nous resterons en Israël grâce à un arrangement différent ». « Nous partagerons une mise à jour à ce sujet dès que nous serons prêts », a tweeté la marque.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967 et a promu les colonies juives dans le territoire après cela. Les résidents des deux pays ont pour la plupart été confrontés à des situations aussi désastreuses au cours des dernières décennies.

La position de la marque de crème glacée a rendu furieux les partisans israéliens alors même que les partisans pro-palestiniens ont également réagi à la nouvelle.

Ben & Jerry a fait ses preuves en s’exprimant sur des causes sociales et environnementales. Plus tôt en Amérique, ils ont exprimé leur soutien au mouvement Black Lives Matter, pro-LGBTQ entre autres. Ils s’étaient également opposés plus tôt au forage pétrolier dans l’Arctic National Wildlife Refuge.

Actualités18 a parlé à Herb Keinon, auteur et journaliste principal du Jerusalem Post sur le même sujet. « Peu importe si Ben & Jerry ont toujours fait partie de causes progressistes. C’est sans importance ici. Ce qui compte, c’est que c’est une décision injuste car ils punissent les gens d’un seul côté. Il est ridicule qu’un seul camp soit complètement blâmé, alors que l’autre n’a pas exactement agi comme Mère Teresa au fil des ans. Mais il est absous de toute culpabilité. C’est comme regarder ce problème complexe à partir d’un objectif binaire qui n’est plié que d’un côté.

Élaborant davantage sur la question de savoir si cela pourrait conduire d’autres entreprises à se retirer également d’investir en Inde, Keinon a déclaré : « Cette décision de B&J fait partie d’un mouvement plus important appelé Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) qui a débuté en 2001. Israël Le PIB estimé s’élevait alors à 138,8 milliards de dollars et il est aujourd’hui d’environ 447 milliards de dollars. C’est même quand ce BDS a essayé d’amener des entreprises comme Ben & Jerry au fil des ans à faire exactement ce qu’elles font. »

En 2000, le géant britannique Unilever a acquis Ben & Jerry, mais l’accord a permis à la marque d’avoir un conseil d’administration libéral qui peut prendre des décisions indépendantes pour parler de diverses questions sociales et environnementales. Priver les habitants de l’OPT des glaces est l’une des décisions de ce conseil libéral.

Le professeur Shalva Weil, chercheur invité à l’Université de Cambridge et chercheur principal à l’Université hébraïque de Jérusalem a une vision légèrement différente de la situation. « Personnellement, en tant que citoyen israélien, le problème B&J a été exagéré. B&J peut toujours acheter et vendre en Israël. Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest sont divisés par quelques centaines de mètres, donc même si quelqu’un veut acheter cette marque de glace en particulier, il peut le faire librement dans un supermarché de Jérusalem-Ouest où Arabes et Juifs se mêlent librement.

Elle ajoute : « Il n’y a pas d’apartheid en Israël. Bien sûr, la décision est alimentée par la politique, mais elle peut être mal conçue. Lorsque la même chose est arrivée à Soda Stream, ils ont augmenté leurs ventes et fait une sortie de millions. Cette décision de B&J pourrait même encourager l’investissement dans une marque de crème glacée concurrente.

La marque de crème glacée basée au Vermont est la préférée des amateurs de desserts ainsi que des militants aux États-Unis et ils sont récemment sortis pour exprimer leurs protestations contre Israël dans le conflit entre les deux nations.

Un ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte, l’ambassadeur Anil Trigunayat, qui est également membre distingué de la Vivekananda International Foundation à New Delhi, explique plus en détail. « Naturellement, la réaction à la fois en Israël et aux États-Unis et ailleurs a été assez vive et étendue. La sortie d’une marque a des répercussions à court et à long terme et met en lumière le problème sous-jacent entre Israël et la Palestine au grand dam de Tel-Aviv et des lobbies juifs aux États-Unis. Puisqu’il est également symbolique, le problème ne peut pas s’éteindre sans lutter pour souiller l’image ou récupérer l’image des deux côtés. Le BDS vient peut-être d’avoir une bouée de sauvetage.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici