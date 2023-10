Conflit israélo-palestinien et guerre de Gaza | Conflit israélo-palestinien

Des centaines de civils ont été tués et blessés lors des bombardements israéliens sur Gaza. Le gouvernement israélien a déclaré un siège total de Gaza, combattant ce qu’il appelle les « animaux humains ». Auparavant, des centaines d’Israéliens avaient été tués par des combattants palestiniens.

Pourquoi la politique a-t-elle autant échoué ? Et quelle est la prochaine étape – pour les deux parties ?

Présentateur: Sami Zeidan

Invités:

Francesca Albanese – Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés

Diana Buttu – avocate et ancienne porte-parole de l’Organisation de libération de la Palestine

Gideon Levy – chroniqueur au journal israélien Haaretz et auteur de The Punishment of Gaza