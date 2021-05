Conflit Israël-Hamas: les propriétaires d’entreprises de Gaza font face à une longue reprise

GAZA CITY – La famille de Naji Dwaima est connue comme «la famille des montres» à Gaza, et le dimanche matin, il s’est assis sur une chaise pliante et a regardé l’endroit où se trouvait son magasin de montres. Il a été enterré sous 12 étages de gravats, détruit, avec des dizaines d’autres magasins, usines, banques et une part inquiétante de l’économie de Gaza, par des missiles israéliens.