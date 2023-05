Conflit Israël-Gaza : les tirs de roquettes et de missiles se poursuivent jusqu’au quatrième jour

Au moins 31 personnes ont été tuées et 93 blessées à Gaza, une enclave palestinienne bloquée par Israël et l’Egypte, depuis le début des frappes aériennes israéliennes contre le deuxième groupe armé, le Jihad islamique. Les militants ont lancé plus de 800 roquettes cette semaine, tuant un Israélien et en blessant sept autres, après la mort d’un de leurs représentants les plus en vue lors d’une grève de la faim dans une prison israélienne.