Conflit Israël-Gaza: des parents élèvent des enfants sous les bombes et les roquettes

GAZA CITY – Ayman Mghames n’a pas pu arrêter le bombardement israélien nocturne qui faisait pleurer sa fille de 7 ans, Joury. Mais peut-être qu’il pourrait baisser le volume.

Juste après minuit, le quatrième soir du bombardement, le musicien et rappeur palestinien a quitté la cuisine où sa famille de quatre personnes s’était réfugiée et a récupéré une paire d’écouteurs antibruit. Il les fit passer sur les petites oreilles, composa une vidéo YouTube de « Les Schtroumpfs » et frappa play.

«Elle a commencé à rire», se souvient Mghames. «Elle a dit: ‘Papa, tu m’entends?’ Maintenant, elle dort dedans.

Mghames, 36 ans, qui était dans une autre chambre lorsqu’un missile israélien a frappé leur maison en 2009 et tué son père, sait bien que les écouteurs ne protégeront pas ses enfants des bombes qui ont déjà tué plus de 200 Gazaouis au cours des 10 derniers jours. , dont plus de 60 enfants, selon les responsables de la santé de Gaza.

Mais comme d’innombrables parents, palestiniens et israéliens, recroquevillés dans des maisons, des abris et des cages d’escalier sous la guerre aérienne qui fait rage entre Israël et le groupe militant du Hamas, il fait tout ce qu’il peut pour les protéger du traumatisme d’être sous le feu.

Des enfants jouent dans un refuge public au nord de Tel Aviv le 19 mai 2021 (Crédit: Kobi Wolf pour le Washington Post)

Les papas et les mamans des deux côtés de la frontière ont mis de côté leur propre terreur pour lancer des matchs de football en salle, des soirées dansantes et des concours de cuisine comme distractions. Ils ont construit des forts d’oreillers sous leurs portes les plus solides. Une mère de Gaza a inventé un jeu de peek-a-boo modifié pour ses filles en bas âge – une vidéo montre une fille en train de gifler sa bouche de manière ludique à chaque boum de l’extérieur, ses yeux reflétant à la fois le plaisir et l’inquiétude.

Zaher Sbaih fait chanter et jouer une guitare jouet pour sa grand-mère à son fils de 8 ans à chaque reprise des frappes aériennes. Le «concert» apaise tout le monde, a déclaré Sbaih, et il fait suite à une journée complète de coloriage, de danse et autant de courses que la petite maison le permet.

«Nous les gardons fatigués afin qu’ils puissent peut-être dormir et ne pas se réveiller si les bombes ne sont pas trop mauvaises», a déclaré Sbaih. Sa famille reste avec sa mère après que leur propre immeuble ait été détruit par une grève la semaine dernière, quelques heures après que la famille ait été avertie d’évacuer la zone. Il a sorti la guitare jouet des décombres le lendemain matin.

Sbaih dirige un groupe à but non lucratif qui fournit une aide aux enfants touchés par la pauvreté et les conflits. Avec la plus grande partie de la population de Gaza recroquevillée, il n’a pas pu rencontrer les familles qu’il sert habituellement. Mais il met son expertise au service de sa propre maison: soyez stable. Distrayez et engagez les enfants. Faites-leur savoir qu’ils ne sont pas seuls.

Le plus difficile est de ne pas montrer sa propre peur aux enfants, a-t-il déclaré. Au fur et à mesure qu’ils colorent, lui et sa femme dessinent et peignent pour travailler à travers leurs propres émotions.

«C’est très difficile», a déclaré Sbaih. «J’ai réalisé après quelques jours que je ne mangeais pas correctement. J’ai dû demander à mon frère de me rappeler de boire de l’eau.

Maha al-Daya embrasse sa fille Yafa après avoir entendu un attentat à la bombe à Gaza le 19 mai 2021 (Crédit: Loay Ayyoub pour le Washington Post)

Maha al-Daya, 44 ans, se souvient quand ses deux plus jeunes enfants ont plongé sur ses genoux après une explosion dévastatrice.

«Je pleurais sans un son alors ils ne m’ont pas entendu», a-t-elle dit. «Ils demandent: ‘Qu’est-ce qui a été bombardé? Où?’ Je leur dis: «Loin de cet endroit. N’ai pas peur.’ Mais j’ai moi-même peur.

Chambre forte de l’enfant

En Israël, où plus de 10 personnes ont été tuées par des milliers de roquettes tirées depuis Gaza, dont deux enfants, un barrage implacable a forcé certaines familles à se réfugier dans des abris antiaériens plus d’une douzaine de fois par jour. Une mère a déclaré qu’elle tremblait si fort qu’elle craignait que son étreinte ne fasse qu’ajouter à la terreur de son fils alors que des explosions résonnaient à l’extérieur, principalement le bruit des missiles de défense aérienne interceptant les roquettes du Hamas.

«Mon fils peut faire la différence entre une roquette qui est touchée en l’air et une qui atterrit à l’extérieur», a déclaré Stella Weinstein, mère de trois enfants. « Ce n’est pas quelque chose qu’un enfant de 7 ans devrait savoir. »

Weinstein vit à Ashdod, une ville portuaire à 14 miles de Gaza qui a été fréquemment la cible de tirs de roquettes du Hamas et du groupe du Jihad islamique ces dernières années.

La vie dans le sud d’Israël a longtemps entraîné des sirènes de raids aériens réguliers. Les résidents ont 20 secondes ou moins pour se précipiter vers un abri anti-bombe commun, une cage d’escalier d’appartement ou, de plus en plus, l’une des pièces fortifiées internes obligatoires pour toute nouvelle construction.

Après des années passées à se cacher dans des cages d’escalier, Weinstein a déclaré qu’elle et son mari étaient chanceux d’avoir gagné une chambre forte dans l’appartement du sixième étage où ils ont emménagé le mois dernier. Depuis, ils l’ont transformée en salle de jeux pour la rendre plus agréable pour leur fils, Ido, et leurs jumeaux de 5 ans. Lors de la première nuit d’attaques à la roquette, qui a commencé le 10 mai, elle a déclaré qu’ils avaient dû se précipiter dans la pièce plus de 15 fois et avaient décidé de dormir dedans depuis.

La famille Shenkel, vue dans un abri de leur appartement à Ashdod, en Israël, le 18 mai 2021 (Crédit: Kobi Wolf pour le Washington Post)

Mais tout sentiment de sécurité a disparu lorsque, lors d’une attaque à quelques kilomètres de là, des éclats de roquettes ont pénétré vendredi dans le volet d’une chambre forte similaire et tué un garçon de 5 ans – également nommé Ido – qui s’abritait à côté de sa mère. Trois jours plus tard, un bâtiment de l’autre côté de la rue a été directement touché par une roquette, leur propre pièce étant secouée par l’explosion assourdissante.

Les enfants de Weinstein ne s’éloignent plus de plus de quelques mètres de la chambre forte et refusent de jouer même sur la terrasse de l’appartement car, dit-elle, ils ne veulent pas que leur ballon de football soit brûlé comme le bâtiment dévasté de l’autre côté de la rue. L’enfant de 2 ans d’un voisin a arrêté de manger, a-t-elle ajouté.

Weinstein n’a pas tardé à noter que les femmes qui s’occupent d’enfants dans la bande de Gaza voisine font face à des dangers bien plus grands.

«Je suis une mère, c’est une mère, et elle est dans une situation bien plus terrible», a déclaré Weinstein. «Mais bien sûr, nous sommes tous inquiets des effets sur nos enfants.»

‘Je ne veux pas que la nuit vienne’

De nombreux Israéliens ont écouté Yoram Yovell, un neuroscientifique populaire de l’Université hébraïque qui a fourni des conseils aux parents lors d’apparitions à la télévision presque tous les soirs. Dans une interview, il a déclaré que les parents en Israël et à Gaza faisaient ce qu’il fallait en gardant les enfants actifs et en les rassurant constamment que quoi qu’il arrive, la famille vivra cela ensemble.

«Les parents ne devraient pas partager leurs propres angoisses», a déclaré Yovell. «’Oui, maman est inquiète, mais maman sait que nous allons être en sécurité.’ ‘

Mghames a déclaré qu’il ne pouvait pas voir les conseils de psychologie de l’enfant à la télévision de Gaza, alors il a inventé ses propres techniques. (Yovell a prononcé l’idée d’utiliser les écouteurs antibruit comme un très bon exemple de «réduction de l’exposition».)

Jamal Mghames et sa soeur, Joury, fabriquent un fort avec des coussins chez eux à Gaza pendant les bombardements du 19 mai 2021 (Crédit: Loay Ayyoub pour le Washington Post)

Son fils, Jamal, 4 ans, n’a pas exprimé beaucoup d’inquiétude face aux nuits bruyantes ou à la nécessité de fuir leur maison, a déclaré Mghames. Mais sa fille et sa femme sont à la fois angoissées et anxieuses.

À l’approche du coucher du soleil jeudi dernier, Joury a déclaré: «Papa, je ne veux pas que la nuit vienne.»

Elle a commencé à rechercher sur Internet des endroits sans bombes et a demandé à déménager avec leur grand-mère en Allemagne ou à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis.

En réponse, Mghames est devenu le directeur des distractions. Lui et les enfants passent des heures à colorier, à «aider» sa femme dans la cuisine, à danser sur des vidéos et à comparer les réactions des influenceurs YouTube. Ils utilisent des coussins pour construire de fausses maisons où il est l’enfant et Joury est la mère.

«Elle dit:« Vous ne pouvez pas sortir maintenant. Je vais vous raconter une histoire ici », a-t-il dit.

Et parfois, lorsqu’une explosion est trop proche ou que la nouvelle est trop effrayante, il doit entrer seul dans la salle de bain, un soignant qui a besoin de soins.

«Bien sûr, je ne peux pas pleurer devant eux», dit-il. «Je fais de mon mieux. Mais beaucoup de mauvaises images me remplissent la tête.

Hendrix a rapporté d’Ashdod, Israël.