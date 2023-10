Conflit Hamas-Israël : explosion d’un hôpital à Gaza

Combien de personnes étaient hospitalisées ? Même s’il disposait d’un nombre limité de lits, l’hôpital et d’autres hôpitaux de Gaza ont été remplis de blessés au-delà de leurs capacités depuis le début des frappes aériennes israéliennes lancées en réponse à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. En plus de faire face à une augmentation du nombre de blessés, les gens ont également cherché refuge dans les hôpitaux partout à Gaza, les considérant comme des refuges sûrs contre les frappes. Le Dr Fadel Naim, chef du service de chirurgie orthopédique, a déclaré qu’environ 1 000 personnes se trouvaient à l’hôpital arabe Al Ahli mardi matin et que d’autres s’y sont précipitées plus tard dans la journée après avoir déclaré que l’armée israélienne avait averti les habitants du quartier de Zeitoun d’évacuer leurs maisons. Le Dr Ibrahim Al-Naqa a déclaré que plus de 3 000 personnes avaient trouvé refuge à l’hôpital au moment de la grève.

Que s’est-il passé avant la grève ? Israël avait précédemment demandé aux Palestiniens du nord de Gaza, y compris dans la ville de Gaza, de se déplacer vers le sud pour leur propre sécurité. L’armée israélienne a spécifiquement demandé aux habitants de Zeitoun de se déplacer vers le sud mardi dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X. L’hôpital spécialisé koweïtien de la ville de Rafah, au sud de Gaza, a déclaré le 16 octobre avoir reçu deux avertissements israéliens d’évacuer, mais son directeur a déclaré que son personnel ne partirait pas. Quels détails avons-nous sur la grève ?

Chargement Le Dr Naim a déclaré qu’il avait terminé une opération chirurgicale et qu’il était sur le point d’en commencer une autre lorsqu’il a entendu une énorme explosion. Le Dr Naqa a déclaré que l’explosion a eu lieu vers 18h30. (2h30 mercredi). Quels dégâts ont été subis ? Des séquences et des images obtenues par Reuters depuis l’intérieur de l’hôpital montraient environ deux douzaines de véhicules détruits dans l’enceinte de l’hôpital. Ils étaient entourés de bâtiments endommagés, aux fenêtres arrachées. Des taches de sang étaient visibles sur les murs et le sol.

Qu’ont dit les Palestiniens ? Les responsables palestiniens ont blâmé Israël. Le Jihad islamique, un groupe militant palestinien allié du Hamas, a nié qu’une de ses roquettes soit impliquée dans l’explosion, affirmant qu’il n’avait eu aucune activité dans ou autour de la ville de Gaza à ce moment-là. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que les États-Unis étaient responsables, affirmant que Washington avait donné à Israël « la couverture de son agression ». Le ministre de la Santé de l’Autorité palestinienne basée en Cisjordanie a imputé à Israël ce qu’il a qualifié de « massacre ».

Chargement Qu’a dit Israël ? Israël a nié toute responsabilité et a déclaré que l’explosion avait été provoquée par un tir raté de roquette du Jihad islamique. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré qu’une analyse des systèmes opérationnels des Forces de défense israéliennes a indiqué qu’un barrage de roquettes avait été tiré par des militants à Gaza, passant à proximité de l’hôpital au moment où il a été touché. « Les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons indiquent que le Jihad islamique est responsable de l’échec du tir de roquette qui a touché l’hôpital de Gaza. »

Un porte-parole militaire a déclaré qu’il n’y avait aucun dommage structurel aux bâtiments autour de l’hôpital ni aucun cratère correspondant à une frappe aérienne. Le porte-parole a déclaré que le Hamas avait gonflé le nombre de victimes et que le groupe ne pouvait pas connaître aussi rapidement qu’il le prétendait la cause de l’explosion. L’armée a déclaré que quelque 450 roquettes tirées depuis Gaza avaient échoué et avaient atterri dans la bande de Gaza au cours des 11 derniers jours. Qu’ont dit les États-Unis ? Biden a pointé du doigt les militants palestiniens. S’exprimant aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Biden a déclaré : « J’ai été profondément attristé et indigné par l’explosion de l’hôpital de Gaza hier, et d’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, et non par l’autre équipe. toi. »

Qu’a dit l’Église anglicane ? Justin Welby, archevêque de Cantorbéry et chef de l’Église anglicane, a déclaré : « Il s’agit d’une perte effroyable et dévastatrice de vies innocentes. L’hôpital Ahli est géré par l’Église anglicane. Je pleure avec nos frères et sœurs. « Je renouvelle mon appel pour que les civils soient protégés dans cette guerre dévastatrice. Que le Seigneur Dieu ait pitié. Quelle a été la réaction dans la région ? La grève a enflammé les gouvernements et groupes arabes de la région. Les manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs pays arabes pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de frappe israélienne contre l’hôpital.

Le roi Abdallah de Jordanie a imputé l’explosion à Israël et son pays a annulé un sommet qu’il devait organiser mercredi à Amman pour discuter de Gaza avec le président américain et les dirigeants égyptiens et palestiniens. L’Égypte a également blâmé Israël. Au Liban, le Hezbollah basé en Iran, qui a mené une guerre contre Israël en 2006, a dénoncé ce qu’il a appelé l’attaque meurtrière d’Israël et a appelé à des manifestations mercredi. Le gouvernement de Beyrouth a déclaré une journée de deuil national. Reuters Plus de couverture du conflit Hamas-Israël