Conflit Gyanvapi : les partis restent silencieux, le RSS et le BJP s’en remettent probablement aux tribunaux | Nouvelles du pouls politique

Vikas Pathak est rédacteur adjoint adjoint de The Indian Express et écrit sur la politique nationale. Il a plus de 17 ans d’expérience et a travaillé auparavant avec The Hindustan Times et The Hindu, entre autres publications. Il a couvert le BJP national, certains ministères centraux clés et le Parlement pendant des années, ainsi que les sondages Lok Sabha de 2009 et 2019 ainsi que de nombreux sondages de l’Assemblée nationale. Il a interviewé de nombreux ministres de l’Union et ministres en chef. Vikas a enseigné en tant que membre du corps professoral à temps plein au Asian College of Journalism de Chennai ; Université internationale Symbiosis, Pune ; Institut Jio, Navi Mumbai ; et en tant que professeur invité à l’Institut indien de communication de masse, New Delhi. Vikas est l’auteur d’un livre, Contesting Nationalisms: Hinduism, Secularism and Untouchability in Colonial Punjab (Primus, 2018), qui a été largement examiné par les principales revues universitaires et les principaux journaux. Il a obtenu son doctorat, M Phil et MA à JNU, New Delhi, a été étudiant de l’année (2005-06) à l’ACJ et médaillé d’or de l’University Rajasthan College de Jaipur lors de l’obtention de son diplôme. Il a été invité dans des institutions universitaires de premier plan telles que JNU, St Stephen’s College de Delhi et IIT Delhi en tant que conférencier/panéliste invité. … En savoir plus