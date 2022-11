Conflit et crise alimentent la flambée du choléra dans les points chauds du Moyen-Orient

Après qu’un groupe d’aide ait administré des tests de dépistage du choléra dans le camp de réfugiés syriens d’Ahmed dans la ville de Bhanine, au nord du Liban, son plus jeune, Assil, âgé de 4 ans, a été testé positif.

BHANINE, Liban – Shadia Ahmed a paniqué lorsque l’eau de pluie a inondé sa cabane une nuit, trempant ses sept enfants. Le lendemain matin, les enfants ont été pris de vomissements, de diarrhée et d’autres symptômes.

Le choléra a balayé le Liban, la Syrie et l’Irak alors que les pays sont aux prises avec des infrastructures dévastées, des troubles et abritent de grandes populations de personnes déplacées par le conflit. Le Liban a signalé le mois dernier le premier cas de choléra en près de 30 ans.

L’infection bactérienne a augmenté à l’échelle mondiale dans des dizaines de pays cette année, avec des épidémies en Haïti et dans la Corne de l’Afrique ainsi qu’au Moyen-Orient. Les épidémies de centaines de milliers de cas provoquées par les conflits, la pauvreté et le changement climatique constituent un revers majeur pour les efforts mondiaux visant à éradiquer la maladie.

“Le choléra se développe dans la pauvreté et les conflits, mais il est maintenant suralimenté par le changement climatique”, a déclaré Inas Hamam, porte-parole régionale de l’Organisation mondiale de la santé. “La sécurité sanitaire régionale et mondiale est en danger.”

Les efforts de lutte contre le choléra se concentrent sur la vaccination, l’eau potable et l’assainissement. Le mois dernier, l’OMS a annoncé la suspension temporaire d’une stratégie de vaccination à deux doses car la production ne pouvait pas répondre à la demande croissante. Les autorités administrent désormais des doses uniques afin que davantage de personnes puissent bénéficier du vaccin à court terme.

“Je passais toute la nuit à l’emmener aux toilettes, à lui donner des médicaments, à la laver et à la stériliser”, a déclaré Ahmed, 33 ans, à propos d’Assil, son enfant atteint du choléra. « Je n’arrivais pas à dormir et j’étais debout toute la nuit rien qu’à la regarder. Je craignais le pire.

Assil et ses frères et sœurs ont fini par aller mieux; elle était le seul cas confirmé de choléra dans la famille.

De l’autre côté de la frontière syrienne, des responsables et des agences des Nations Unies ont annoncé le mois dernier qu’une épidémie de choléra balayait tout le pays. L’épidémie en Syrie est due au fait que des personnes boivent de l’eau insalubre de l’Euphrate et utilisent de l’eau contaminée pour irriguer les cultures, selon l’ONU et le ministère syrien de la Santé.