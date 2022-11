Conflit et crise alimentent la flambée du choléra dans les points chauds du Moyen-Orient

BHANINE, Liban (AP) – Shadia Ahmed a paniqué lorsque l’eau de pluie a inondé sa cabane une nuit, trempant ses sept enfants. Le lendemain matin, les enfants ont été pris de vomissements, de diarrhée et d’autres symptômes.

Après qu’un groupe d’aide ait administré des tests de dépistage du choléra dans le camp de réfugiés syriens d’Ahmed dans la ville de Bhanine, au nord du Liban, son plus jeune, Assil, âgé de 4 ans, a été testé positif.

Le choléra a balayé le Liban, la Syrie et l’Irak alors que les pays sont aux prises avec des infrastructures dévastées, des troubles et abritent de grandes populations de personnes déplacées par le conflit. Le Liban a signalé le mois dernier le premier cas de choléra en près de 30 ans.

L’infection bactérienne a augmenté à l’échelle mondiale dans des dizaines de pays cette année, avec des épidémies en Haïti et dans la Corne de l’Afrique ainsi qu’au Moyen-Orient. Les épidémies de centaines de milliers de cas provoquées par les conflits, la pauvreté et le changement climatique constituent un revers majeur pour les efforts mondiaux visant à éradiquer la maladie.

“Le choléra se développe dans la pauvreté et les conflits, mais il est maintenant suralimenté par le changement climatique”, a déclaré Inas Hamam, porte-parole régionale de l’Organisation mondiale de la santé. “La sécurité sanitaire régionale et mondiale est en danger.”

Les efforts de lutte contre le choléra se concentrent sur la vaccination, l’eau potable et l’assainissement. Le mois dernier, l’OMS a annoncé la suspension temporaire d’une stratégie de vaccination à deux doses car la production ne pouvait pas répondre à la demande croissante. Les autorités administrent désormais des doses uniques afin que davantage de personnes puissent bénéficier du vaccin à court terme.

Une infection par le choléra est causée par la consommation d’aliments ou d’eau infectés par la bactérie Vibrio cholerae. Bien que la plupart des cas soient légers à modérés, le choléra peut entraîner la mort s’il n’est pas traité correctement.

“Je passais toute la nuit à l’emmener aux toilettes, à lui donner des médicaments, à la laver et à la stériliser”, a déclaré Ahmed, 33 ans, à propos d’Assil, son enfant atteint du choléra. « Je n’arrivais pas à dormir et j’étais debout toute la nuit rien qu’à la regarder. Je craignais le pire.

Assil et ses frères et sœurs ont fini par aller mieux; elle était le seul cas confirmé de choléra dans la famille.

De l’autre côté de la frontière syrienne, des responsables et des agences des Nations Unies ont annoncé le mois dernier qu’une épidémie de choléra balayait tout le pays. L’épidémie en Syrie est due au fait que des personnes boivent de l’eau insalubre de l’Euphrate et utilisent de l’eau contaminée pour irriguer les cultures, selon l’ONU et le ministère syrien de la Santé.

Dans les régions de Syrie contrôlées par le gouvernement et dans le nord-est du pays, détenues par les forces dirigées par les Kurdes soutenues par les États-Unis, il y a eu depuis environ 17 000 cas de choléra et 29 décès.

Dans la province syrienne d’Idlib tenue par les rebelles, la plupart des 4 millions d’habitants sont déplacés par le conflit. Ils dépendent de l’aide internationale et vivent dans des camps de tentes.

Plus de la moitié d’Idlib n’a pas un accès régulier à l’eau. De nombreuses familles utilisent l’eau polluée des puits qui se trouvent à proximité des égouts.

Il y a eu 3 104 cas de choléra et cinq décès dans la province d’Idlib. Le Dr Abdullah Hemeidi de la Société médicale syro-américaine prévoit une augmentation cet hiver.

“Le système de santé dans la région est faible”, a déclaré Hemeidi. “Les organisations médicales et les conseils locaux tentent d’assainir l’eau et organisent des ateliers pour limiter la propagation.”

Dans le camp de Salaheddine, dans la campagne tenue par l’opposition au nord-ouest d’Alep, des enfants jouent près des égouts. Des intervenants communautaires organisent des séances de sensibilisation pour les résidents.

“Nous craignons qu’il ne se propage dans notre camp”, a déclaré Jamil Latfo, un résident.

L’Irak est aux prises avec des épidémies de choléra depuis des années. Au Liban, la maladie a été rare pendant des décennies.

Il y a trois ans, le Liban tombait dans une crise économique. La plupart des Libanais dépendent désormais de l’eau acheminée par camion par des fournisseurs privés et de générateurs privés pour l’électricité. Les services publics ne peuvent pas acheter de carburant et pomper l’eau dans les ménages.

Depuis le mois dernier, le Liban a signalé 2 421 cas et 18 décès. Environ un quart de ces cas sont des enfants de moins de cinq ans. La bactérie Vibrio cholerae a été trouvée dans l’eau potable, les réseaux d’égouts et l’eau d’irrigation.

Le pays accueille plus d’un million de réfugiés syriens. La plupart des cas de choléra ont été détectés dans des camps de réfugiés, selon le ministère libanais de la Santé.

À Bhanine, Ahmed et ses enfants sont coincés entre des immeubles d’habitation, avec des dizaines d’autres réfugiés syriens. Les familles vivent dans de faibles cabanes en bois avec des murs et des plafonds en bâche. Ils partagent trois toilettes et trois lavabos.

Comme la plupart des ménages au Liban, les résidents des camps achètent de l’eau par camion auprès de fournisseurs privés. L’État ne teste pas l’eau pour la sécurité.

“L’eau était contaminée mais nous n’avions pas d’autre choix que de l’utiliser”, a déclaré Ali Hamadi, un habitant. “Il n’y avait pas d’eau potable, encore moins d’eau pour nettoyer, laver la vaisselle, laver nos vêtements ou pour la douche.”

Les agences d’aide des Nations Unies ont commencé à fournir de l’eau potable au camp, tout en désinfectant les murs et les portes et en organisant des séances d’information. Ils font également don de carburant au gouvernement libanais afin que les autorités puissent à nouveau pomper de l’eau.

“Le soutien que nous offrons ne peut pas remplacer les lignes de service et le réseau électrique national, qui ne fonctionne pratiquement pas la plupart du temps”, a déclaré Ettie Higgins, représentante adjointe pour le Liban de l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF.

L’OMS a travaillé avec les autorités sanitaires irakiennes pour renforcer leur réponse au choléra, en visitant des usines de traitement de l’eau et des laboratoires de test à Bagdad le mois dernier.

L’UNICEF a déclaré avoir un besoin urgent de 40,5 millions de dollars pour poursuivre son travail au Liban et en Syrie au cours des trois prochains mois.

“Ces camps sont un terrain fertile pour l’apparition d’une maladie”, a déclaré Hemeidi, de la Société médicale syro-américaine. “Nous ne pourrons pas y répondre correctement à moins qu’il n’y ait une intervention avec du matériel médical et de l’aide.”

Les rédacteurs d’Associated Press Qassim Abdul-Zahra à Bagdad et Ghaith Alsayed à Idlib, en Syrie, ont contribué.

Kareem Chehayeb, Associated Press