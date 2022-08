Conflit en Ukraine : une famille de réfugiés stupéfaite par les prix des loyers en Colombie-Britannique

Les Ukrainiens qui ont fui leur pays déchiré par la guerre arrivent en Colombie-Britannique et se retrouvent propulsés sur le marché locatif ultra-concurrentiel de la province avec peu d’aide pour trouver une maison.

Le Dr Arif Qammar est arrivé au Canada avec sa femme et ses trois enfants le 15 août et a passé les deux dernières semaines à chercher désespérément une maison adéquate de deux chambres.

“Quand je vais voir une maison, il y a 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui attendent là-bas”, a déclaré Qammar.

Les faibles taux d’inoccupation dans le Lower Mainland de la province signifient que les propriétaires peuvent être pointilleux sur leurs locataires, beaucoup demandant des relevés d’emploi et des antécédents de crédit, ce qui peut immédiatement disqualifier les réfugiés et autres nouveaux arrivants.

Les tarifs de location que même les logements exigus peuvent atteindre ont également laissé Qammar stupéfait, en particulier après avoir vidé une grande partie de leurs économies en dépensant environ 7 000 $ sur de longs vols en zigzag vers le Canada.

“Je devenais fou”, a-t-il déclaré à CTV News. “Pour les petits sous-sols, ils facturent 2 200 $, 2 400 $.”

Et alors qu’ils sont de plus en plus anxieux à l’idée de trouver un logement, Qammar et sa famille sont presque devenus la proie d’escrocs en ligne qui leur proposent de les aider à régler des centaines de dollars – un problème reconnu sur le site Web “Welcoming Ukraine” du gouvernement de la Colombie-Britannique.



DIMINUTION DE LA LISTE DES FAMILLES D’ACCUEIL CANADIENNES

La famille de cinq personnes de Qammar vit dans un hôtel de Richmond depuis leur arrivée, entièrement financé par SUCCESS, l’un des plus grands fournisseurs de services d’établissement de la province.

Mais les hôtels sont censés être une mesure temporaire, et Qammar a déclaré qu’il faisait face à des pressions quotidiennes pour trouver un endroit permanent – ​​quelque chose qu’il a eu du mal à faire, malgré des appels répétés à diverses organisations dans la province.

Parmi eux se trouve la Maple Hope Foundation, qui a aidé près de 70 familles ukrainiennes à s’installer en Colombie-Britannique depuis le début de l’invasion russe, en les jumelant avec des familles d’accueil et des promoteurs canadiens prêts à fournir un loyer gratuit.

Mais sans fin en vue pour le conflit ukrainien, la guerre a perdu une grande partie de l’attention du public. Les offres de logement pour les réfugiés ukrainiens se sont taries, selon la cofondatrice de la Maple Hope Foundation, Svitlana Kominko.

“Je pense que c’est la nature humaine – nous nous habituons aux choses, même à quelque chose d’horrible comme ça”, a-t-elle déclaré.

Et bien que Kominko pense que le gouvernement de la Colombie-Britannique a fait un “excellent travail” en aidant les Ukrainiens en leur fournissant une aide financière de six mois et en les aidant à trouver un emploi, elle a déclaré qu’il y avait peu d’aide pour percer sur le marché locatif coûteux.

“La province ne les aide pas en termes de logement, et c’est très malheureux”, a déclaré Kominko. « L’aide financière est de près de 1 000 $ par mois pendant six mois (pour un adulte seul) – mais vous connaissez les prix de location à Vancouver.



FAMILLES RÉFUGIÉES DÉCOURAGEES PARTANT VERS D’AUTRES PROVINCES

Kominko a déclaré avoir vu un certain nombre de familles arriver en Colombie-Britannique et se démener pendant des semaines pour trouver un logement, pour finalement abandonner et déménager dans une autre province – ce que Qammar aurait aimé savoir avant de réserver ses vols.

Son message maintenant aux autres qui regardent le Canada alors qu’ils fuient l’Ukraine: “Restez loin de la Colombie-Britannique”

“Ils devraient éduquer les gens à ne pas venir en Colombie-Britannique parce que la Colombie-Britannique a un problème de logement. Ils devraient les pousser à aller peut-être à Calgary, Halifax ou Hamilton ou quelque part loin des grandes villes”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement provincial a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la situation de la famille de Qammar pour des raisons de confidentialité, mais a noté que BC Housing s’efforçait continuellement d’aider les Ukrainiens à s’installer dans la province.

“Notre objectif immédiat est sur les options de logement lorsque les gens arrivent pour la première fois. Certaines des options disponibles sont les familles d’accueil bénévoles et les séjours à l’hôtel à court terme, tandis que les familles se stabilisent et sont aidées à se connecter avec une gamme de services et un logement à plus long terme”, a déclaré le Le ministère du Procureur général et responsable du logement a déclaré dans un communiqué par courrier électronique.

“D’autres organisations impliquées dans le logement comprennent le gouvernement fédéral, Centraide et le Congrès des Ukrainiens Canadiens.”

Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral a approuvé 216 034 demandes dans le cadre du programme Canada-Ukraine d’autorisation de voyage d’urgence, permettant aux Ukrainiens de se réinstaller rapidement dans le pays. La Colombie-Britannique n’a pas pu confirmer combien sont venus dans la province.

Kominko convient avec Qammar qu’il devrait y avoir un message avertissant les Ukrainiens d’envisager des alternatives à la côte ouest, mais a déclaré qu’il y a de fortes chances qu’il n’atteigne pas les réfugiés dans des situations difficiles.

“Certains ont une conscience très faible, ou ils sont tellement traumatisés qu’ils ne pensent même pas correctement”, a-t-elle déclaré. “Ils s’en vont.”