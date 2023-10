Gaza est assiégée depuis trois semaines, alors qu’Israël bombarde le territoire avec des frappes aériennes en réponse à une attaque brutale du Hamas. Selon les Nations Unies, environ la moitié des deux millions d’habitants de Gaza ont été déplacés et font face à des conditions de plus en plus désespérées. Les autorités locales affirment que des milliers de personnes ont été tuées.

La guerre a commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas, qui contrôle Gaza, a lancé une attaque brutale contre Israël, tuant plus de 1 400 personnes. Vendredi soir, les forces israéliennes sont entrées dans la bande de Gaza, pour entamer les combats les plus soutenus contre le Hamas depuis le début de la guerre.

L’armée israélienne n’a pas publiquement qualifié l’opération actuelle d’invasion et n’a publié que de brèves images de son avancée.

L’un des défis auxquels ils seront confrontés est que le Hamas a pris plus de 200 otages en Israël, selon l’armée israélienne.

Voici des images des attaques du Hamas et de leurs conséquences, ainsi que de la réponse d’Israël.

Cette galerie contient des images graphiques.

Samedi

Transporter un homme blessé après une frappe aérienne israélienne sur le nord de Gaza.