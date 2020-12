Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur la première réponse de l’Italie à une épidémie de Covid-19, qui aurait pu sauver des vies à travers le monde, a été retiré par le chien de garde de l’ONU, censé apaiser Rome, rapportent les médias.

Un rapport clé de l’OMS au printemps détaillant les mesures anti-Covid dans le pays européen alors le plus durement touché – l’Italie – a été censément aboli pour protéger le ministère italien de la Santé des critiques depuis que le journal a jeté certaines de ses actions sous un jour négatif. un nouveau rapport de The Guardian suggère.

Appelé «Un défi sans précédent: la première réponse de l’Italie au Covid-19», le rapport publié à la mi-mai note que la stratégie de riposte à la pandémie de l’Italie n’avait pas été sensiblement mise à jour depuis 2006. Au lieu de cela, les documents de stratégie étaient simplement « Reconfirmé » jusqu’en 2017 au moins, même si l’OMS et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) avaient publié de nouvelles directives cette année-là.

L’Italie a émis un autre « cadre » document intitulé Plan national de prévention, notes de l’OMS. Pourtant, la planification «Est resté plus théorique que pratique» et le manque de préparation indispensable s’est traduit par la réponse réelle de l’Italie à Covid-19 «Improvisé, chaotique et créatif.»

«Excellent service» en Italie?

Le long rapport qui documentait de manière très détaillée les mesures de riposte italiennes à Covid-19 a néanmoins été annulé par l’OMS elle-même moins d’un jour après sa publication. Il est toujours disponible sur d’autres ressources, comme le site Web de l’une des associations médicales régionales d’Italie, mais il n’a apparemment pas été largement diffusé suite au changement soudain d’avis de l’OMS.

Selon The Guardian, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le Dr Ranieri Guerra, Sous-Directeur général de l’OMS pour les initiatives stratégiques.

Avant d’occuper un poste de haut rang au sein de l’organisme de surveillance de la santé des Nations Unies, Guerra a été directeur général de la santé préventive du ministère italien de la Santé et médecin en chef du pays. À ce titre, il était particulièrement responsable de la mise à jour des plans de réponse malheureux à une pandémie. L’homme fait toujours partie du groupe de travail Covid-19 du gouvernement italien.

Certains courriels consultés par The Guardian et le diffuseur italien Rai TV suggèrent que Guerra aurait pu avoir intérêt à faire disparaître le rapport. Comme l’aurait fait Hans Kluge, directeur de l’OMS pour l’Europe, qui a même écrit une introduction au journal.

Dans l’un des courriels datés du 13 mai (le jour de la publication du rapport), Guerra a déclaré à l’auteur principal du rapport, Francesco Zambon, que critiquer le ministère italien de la Santé ne serait guère «Un excellent service au pays.» Un autre e-mail adressé à Zambon par Kluge dit que le ministre italien de la Santé était « très déçu » avec le papier tout en faisant allusion à un certain « relation » entre le ministre et le directeur de l’OMS Europe.

L’organisme de surveillance de la santé de l’ONU avait précédemment déclaré à divers médias que le rapport avait été retiré en raison de «Erreurs factuelles» aussi bien que « Inexactitudes et incohérences ». Il a également déclaré dans un communiqué qu’il avait finalement opté pour un autre mécanisme pour aider les pays du monde entier à évaluer leurs réponses Covid-9 et à suivre « les meilleures pratiques, » en décidant de ne pas « Republier » le rapport.

Zambon, cependant, a contesté ce récit. «Jamais en neuf mois ne m’ont dit que le rapport… contient des inexactitudes et des incohérences», a-t-il déclaré au Financial Times début décembre, ajoutant que le journal était passé par « Plusieurs niveaux d’approbation » à l’OMS.

Il a également déclaré que le contenu du document était solide – en particulier en ce qui concerne la planification de l’Italie. « L’équipe a soigneusement vérifié cela et a constaté que tous les plans postérieurs à 2006 étaient simplement copiés et collés – aucun mot ou virgule n’a été modifié dans le texte » a-t-il déclaré au Guardian vendredi.

Au-dessus du niveau national?

Le rôle que les protocoles gouvernementaux dépassés ont joué dans la catastrophe épidémique du printemps en Italie fait actuellement l’objet d’une enquête par les procureurs de Bergame dans le cadre d’une enquête sur la crise de Covid-19. Si l’enquête conclut que cet échec a contribué à la catastrophe, de nombreux hauts responsables de la santé, anciens et actuels, et même les premiers ministres italiens pourraient potentiellement subir des procès.

L’OMS semblait en quelque sorte manifestement peu coopérative en ce qui concerne l’enquête des procureurs de Bergame. Guerra, qui semble être le seul à avoir connaissance de ce rapport malheureux, a été interrogé par les procureurs à huis clos.

En ce qui concerne l’équipe à l’origine du rapport, cependant, l’OMS a déclaré que de tels questionnements iraient précisément à l’encontre de ses principes d’impartialité et d’indépendance.

Zambon, en particulier, a été convoqué trois fois mais a été empêché de participer par l’OMS, qui soutient qu’il devrait « prendre plaisir » immunité. «Lorsque j’ai reçu la première convocation, je l’ai signalée au bureau juridique de l’OMS et peu de temps après, ils ont répondu en disant que je ne pouvais pas y aller car j’étais protégé par l’immunité, malgré le fait que je voulais y aller car j’avais quelque chose à dire,» a déclaré le coordinateur OMS de l’Office européen d’investissement pour la santé et le développement au Guardian.

L’OMS a déclaré dans sa déclaration au Guardian que son personnel est «Fonctionnaires internationaux» qui doit exercer ses fonctions «Impartialement et sans crainte de représailles.»

«Pour préserver son objectivité et son indépendance, l’OMS ne s’implique normalement pas dans les affaires juridiques au niveau national», dit la déclaration. Auparavant, l’organisme de surveillance de la santé des Nations Unies avait également déclaré au ministère italien des Affaires étrangères que «Zambon et d’autres experts de l’OMS susmentionnés ont été priés de ne pas se présenter à ces auditions.»

Zambon estime cependant que tout cela est le résultat d’un manque d’impartialité qui pourrait même empêcher l’OMS de s’acquitter de ses devoirs. La publication du rapport « Avait un potentiel de sauvetage, » il a dit. Encore, « Un conflit d’intérêts personnel était considéré comme plus important que le partage des leçons tirées du pays le plus durement touché à ce moment-là », il ajouta.

