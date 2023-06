Conflit d’Adipurush: le Népal reprend la projection de films en hindi, la vedette de Prabhas-Kriti Sanon toujours interdite

Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan vedette Adipurush est le sujet de conversation de la ville. Le film a été l’un des films les plus attendus de l’année. Mais il courtise les controverses depuis longtemps. Adipurush a été interdit au Népal. Le maire a refusé de projeter le film car il y a un dialogue qu’il juge irrespectueux envers leur pays. Plus tard, le tribunal népalais a ordonné la levée de l’interdiction des films en hindi. Et maintenant, le Népal a repris la projection de films en hindi mais pas Adipurush.

Le Népal reprend la projection de films hindis mais pas d’Adipurush

Entertainment News a été plein de mises à jour sur Adipurush. Avant la sortie du film, le film était interdit au Népal parce que le film présentait un dialogue sur Sita étant la fille de l’Inde. On dit que Sita est née à Janakpur au Népal. Et par conséquent, cela ne convient pas au maire du Népal qui a arrêté la projection de films. Alors que le tribunal népalais a ordonné la levée de l’interdiction des films, le maire a révélé que le film Adipurush réalisé par Om Raut ne serait toujours pas projeté au Népal.

Interdiction des films en hindi ; Les déclarations du maire

La Nepal Motion Picture Association a publié une déclaration disant que tous les films étrangers seront projetés mais pas Adipurush. Le dialogue de Sita étant la fille de l’Inde a conduit à l’interdiction. Le maire de Katmandou, Balendra Shah, est déterminé à ne pas projeter le film et il est également prêt à faire face aux conséquences de la même chose. Parlant de la levée de l’interdiction, QFX Cinema, situé à Sundhara au Népal, a projeté vendredi Vicky Kaushal et Sara Ali Khan avec Zara Hatke Zara Bachke.

Sur l’ordonnance du tribunal de lever l’interdiction, la magistrature népalaise a déclaré qu’elle croyait que personne n’est au-dessus de la nation et de la nationalité. C’est leur droit fondamental de s’engager dans des affaires en respectant librement la loi népalaise. Un tribunal népalais déclare qu’un film adopté par la commission de censure ne peut être interdit car il a déjà été certifié par un tribunal.

Pendant ce temps, les affaires d’Adipurush ont beaucoup chuté. Depuis lundi, le film est en perte de vitesse et même le coup de maître de casser le prix des billets n’a pas joué en leur faveur. Om Raut et Manoj Muntashir ont été protégés par la police en raison des menaces qui pèsent sur leur vie.