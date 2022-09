Conflit Chine-Taïwan : les États-Unis acceptent une vente d’armes d’un milliard de dollars

WASHINGTON –

L’administration Biden a annoncé vendredi une vente d’armes de plus d’un milliard de dollars à Taïwan alors que les tensions américano-chinoises s’intensifient sur le statut de l’île.

La vente de 1,09 milliard de dollars comprend 355 millions de dollars pour les missiles air-mer Harpoon et 85 millions de dollars pour les missiles air-air Sidewinder, a indiqué le département d’État.

La plus grande partie de la vente, cependant, est un ensemble de soutien logistique de 655 millions de dollars pour le programme de radar de surveillance de Taiwan, qui fournit des avertissements de défense aérienne. Les systèmes de défense aérienne d’alerte précoce sont devenus plus importants alors que la Chine a intensifié les exercices militaires près de Taïwan, qu’elle considère comme une province renégate.

Le département d’État a déclaré que l’équipement était nécessaire pour que Taïwan “maintienne une capacité d’autodéfense suffisante”. L’administration a informé le Congrès de la vente après la fermeture des bureaux vendredi.

L’administration a déclaré que les accords étaient conformes à la politique américaine d’une seule Chine. Il a également exhorté Pékin “à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques contre Taïwan et à s’engager plutôt dans un dialogue significatif avec Taïwan”.

Laura Rosenberger, directrice principale de la Maison Blanche pour la Chine et Taïwan, a déclaré vendredi soir que la Chine “continue d’augmenter la pression sur Taïwan – y compris par une présence militaire aérienne et maritime accrue autour de Taïwan – et s’engage dans des tentatives pour changer le statu quo à Taïwan”. Strait, nous fournissons à Taïwan ce dont il a besoin pour maintenir ses capacités d’autodéfense.

L’acrimonie et la rhétorique stridente entre les États-Unis et la Chine à propos de Taiwan ont fortement augmenté depuis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue sur l’île le mois dernier. Depuis le voyage de Pelosi à Taipei, il y a eu au moins deux autres visites du Congrès et plusieurs de gouverneurs d’États américains, que la Chine a toutes condamnées.

Jeudi, l’armée taïwanaise a déclaré avoir abattu un drone planant au-dessus de l’un de ses avant-postes insulaires juste au large des côtes chinoises lors d’un incident qui a souligné les tensions accrues. Un jour plus tôt, Taïwan a déclaré avoir mis en garde contre les drones survolant trois des îles qu’il occupe au large de la ville portuaire chinoise de Xiamen.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire, à annexer par la force si nécessaire. Les parties se sont séparées après une guerre civile en 1949 et n’ont pas de relations officielles, la Chine ayant même coupé les contacts informels après l’élection du président taïwanais indépendantiste Tsai Ing-wen en 2016.

L’administration de Tsai a fait pression pour un renforcement des défenses anti-drones dans le cadre d’une augmentation de 12,9% du budget annuel de son ministère de la Défense l’année prochaine. Cela augmenterait les dépenses de défense de 47,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais (1,6 milliard de dollars), pour un total de 415,1 milliards de NTD (13,8 milliards de dollars).

Les États-Unis ont décrit les exercices chinois le mois dernier comme une grave réaction excessive et ont répondu en faisant naviguer deux croiseurs lance-missiles à travers le détroit de Taiwan, que la Chine a déclaré être ses eaux souveraines.