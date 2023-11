Conflit au Soudan : des milliers de personnes fuient les nouveaux massacres ethniques au Darfour

Les réfugiés sont principalement des femmes et des enfants qui fuient les violences sans rien.

Des témoins ont accusé le groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (RSF) d’avoir ciblé et tué des non-Arabes, faisant état de centaines de morts.

Selon Médecins Sans Frontières (MSF), la plupart des 7 000 personnes qui ont traversé la frontière vers le Tchad au cours des trois derniers jours sont des femmes et des enfants qui fuient sans rien.

Hatim Ali, un observateur local des droits humains, a déclaré qu’il avait fui vers le Tchad après que les RSF et les milices alliées sont arrivées à cheval, à dos de chameau et à moto et ont assiégé Erdamta, juste de l’autre côté d’une rivière en face d’El Geneina.