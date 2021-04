Les deux dernières années ont vu un tourbillon de changement au Soudan, où les manifestations de rue ont conduit au renversement d’Omar Hassan al-Bashir, le dictateur qui a présidé à l’incendie et au pillage en gros du Darfour dans les années 2000, et a inauguré un nouveau gouvernement d’anciens combattants qui professaient l’unité. Mais Abdalla savait que les causes de la guerre ici étaient plus profondes que quiconque, les solutions plus compliquées que les processus de paix de haut niveau.

Aujourd’hui, le Darfour est de retour au bord du précipice d’un conflit à part entière, et Abdalla est de retour en fuite.

«Béchir ou pas, le même cycle de massacres est en plein mouvement», a-t-il déclaré depuis une maison sûre de la ville de Geneina, à l’ouest, à quelques kilomètres de la frontière avec le Tchad.

Tout son quartier de cette ville a été détruit dans un épisode de violence majeur en janvier, au cours duquel au moins 160 personnes ont été tuées dans une pluie de balles et de bombes incendiaires. Début avril, peu de temps après avoir parlé au Washington Post, bon nombre des personnes déplacées par la première série d’attaques ont de nouveau été ciblées, et au moins 144 autres ont été tuées. Des vidéos sur les réseaux sociaux et des images satellite ont montré d’énormes pans de la ville en flammes entre le 4 et le 8 avril.

Lui et une demi-douzaine d’autres témoins ont déclaré que les auteurs en janvier et en avril étaient des membres des Forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire qui, selon les critiques, n’est qu’un nouveau nom pour les Janjaweed, une coalition de milices des communautés pastorales de la région dont les dirigeants se tiennent debout. accusé aux côtés de Béchir de crimes de guerre au Darfour. Le nouveau gouvernement a cependant régularisé les RSF et accordé à ses membres de larges immunités juridiques dont jouissent les militaires.

Les Darfouriens, les militants des droits de l’homme et même le procureur général du Soudan ont déclaré dans des entretiens que l’impunité continue pour les RSF, qui aggrave les injustices historiques, pourrait rapidement ramener le Darfour là où il était il y a moins de deux décennies, lorsque les milices se sont intensifiées et que des cycles de vengeance ont éclaté. un massacre après l’autre. Les dirigeants de RSF ont rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles ils seraient liés aux massacres actuels ou passés au Darfour. Idriss Hassan Ibrahim, leur haut fonctionnaire à Geneina, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

«Pendant sept jours, personne n’a rien fait pour arrêter les massacres, les pillages, les incendies, puis ils peuvent simplement retourner à leurs postes», a déclaré Abdalla à propos des attaques de janvier. Il a déclaré que des soldats de RSF étaient venus le chercher chez lui au milieu de la semaine de violence après qu’un juge, sous la pression de soldats paramilitaires, ait donné les noms d’un groupe de personnes qui avaient tenté de porter plainte contre des soldats de RSF qu’ils avaient reconnus.

«Quand ils sont venus chez moi, je me cachais dans une gouttière voisine, alors je les ai regardés y mettre le feu. Mais à ce jour, il n’y a pas un seul cas ouvert », a-t-il déclaré. « Si ce n’est pas l’impunité, rien ne l’est. »

Le coût de la paix

Dans d’autres régions du monde où des nettoyages ethniques ont été perpétrés, une justice globale a été une voie avérée vers une paix plus durable. Au Soudan, cependant, le système de justice interne est en ruine après 30 ans de négligence sous Béchir, et les nouveaux intérêts acquis dans le nouveau gouvernement n’ont guère envie de l’améliorer lorsqu’il pourrait être retourné contre eux.

«En principe, tous les crimes contre l’humanité, crimes de guerre, exécutions extrajudiciaires et autres crimes de masse feront l’objet d’enquêtes et de poursuites devant un tribunal spécial pour le Darfour… quels que soient les auteurs», a déclaré Tag el-Sir el-Hibir, procureur général du Soudan.

Mais il a souligné des défis énormes: 80 pour cent des emplois, des greffiers aux procureurs en passant par les juges, sont vacants; l’ingérence politique bloque la plupart des accès aux archives de l’ère Bashir; les budgets sont insuffisants; et son bureau n’a aucune capacité d’exécution. Il peut porter plainte, mais il n’a pas d’officier pour procéder aux arrestations.

Et puis il y a la question de l’immunité pour les RSF.

«C’est une réelle menace pour la paix sociale et la justice», a-t-il déclaré. «Les immunités envoient un message négatif d’impunité.»

Avec l’éviction de Bashir, des millions de Soudanais descendus dans la rue espéraient qu’un nouveau gouvernement serait fermement sous contrôle civil et agressif en matière de responsabilité. Au lieu de cela, les militaires et les groupes armés puissants qui se sont engagés dans des décennies de guerre ont réquisitionné le gouvernement de transition. Bashir a été accusé de toute une série de crimes et mis en prison, mais certains de ses principaux généraux – et ses archipels aussi – sont devenus les hommes les plus puissants du Soudan.

«Les civils au sein du gouvernement sont obligés de faire des compromis inconfortables parce qu’ils n’ont en fait pas beaucoup de pouvoir», a déclaré Alex de Waal, directeur de la World Peace Foundation et chercheur de longue date sur la politique soudanaise. «Il était inévitable de mettre Béchir derrière les barreaux, mais il n’y a aucun moyen pour l’armée de laisser ce processus descendre dans la chaîne. Qui est en bas de la chaîne? Eh bien, bien sûr, ils le sont.

Le gouvernement a plutôt choisi d’amener les groupes belligérants dans sa tente, espérant que la propagation du pouvoir puisse fonctionner d’une manière ou d’une autre comme la justice. L’un des chefs rebelles du Darfour, qui s’est battu contre les Janjawid, est maintenant le ministre des Finances, par exemple.

Le mois dernier, un dirigeant janjawid nommé Musa Hilal, que Human Rights Watch a qualifié de «pivot» de l’organisation de crimes de masse au Darfour, a été libéré de prison. Ses partisans au Darfour réclament maintenant qu’il soit également inclus dans le gouvernement.

«Vous obtenez la paix en faisant de tout le monde un ministre semble être la stratégie», a déclaré de Waal. «Mais je soupçonne que nous ne parvenons jamais à un véritable calcul de manière institutionnelle.»

Sans compter, les querelles sous-jacentes au Darfour, fondées sur la concurrence pour la terre et l’eau entre les éleveurs et les agriculteurs, et déformées par des vendettas personnelles et une haine ethnique accumulée, se réchauffent à nouveau. Alors que la violence a été pire à Geneina, les informations faisant état d’incendies et de meurtres dans des villages dans le reste du Darfour, une région de la taille de l’Espagne et qui abrite 10 millions de personnes, sont de plus en plus courantes.

Près de 200 000 personnes se sont retrouvées sans abri à cause des violences récentes, survenues lors du retrait des soldats de la paix des Nations Unies installés en 2007 après que les pires combats au Darfour se soient calmés.

Les victimes de la violence ont déclaré que les soldats de la paix étaient la seule chose qui se dressait entre les soldats de RSF et la population en général.

‘Une sirène de danger’

Si le conflit au Darfour a souvent été présenté comme un conflit motivé par la haine ethnique, ses racines résident dans des conflits fonciers. Les colons britanniques et égyptiens du Darfour, issus de sociétés agricoles, ont importé des lois sur la propriété foncière qui allaient du côté des agriculteurs locaux plutôt que des communautés d’éleveurs nomades.

«En tant que nomades, nous avons été exclus de nos droits pendant de nombreuses générations, et même la guerre n’a pas corrigé cette injustice», a déclaré Naima Khalil, étudiante en génie. Sa famille est issue d’une tribu arabe pastorale, les Rizeigat, dont RSF s’appuie fortement pour le recrutement.

Les habitants de Rizeigat de Geneina ont déclaré lors d’entretiens qu’ils déploraient le recours à la violence, mais que même si les Masalit semblaient être les principales victimes, ce sont en fait eux qui orchestrent les flambées.

«Lorsque les Arabes attaquent Masalit, les dirigeants Masalit prétendent alors qu’ils méritent davantage de pouvoir et de droits parce qu’ils sont les victimes. Alors ils provoquent les combats », a déclaré Ayman Isa Yahya, 33 ans, ingénieur logiciel. «Comment peuvent-ils toujours être les victimes alors que le gouverneur a toujours été Masalit, les emplois, l’argent de l’aide, les hauts postes reviennent tous au Masalit? Tout ce que nous avons, ce sont les militaires.

Ces affirmations font écho aux arguments avancés dans le passé par Hilal, le chef de la milice arabe récemment libéré. La libération de Hilal a semé la peur chez de nombreux habitants de Masalit de Geneina, qui ont vécu ses atrocités bien documentées, dont beaucoup ont eu lieu dans des camps de fermiers Masalit déplacés.

«La tête de la bête qui a tué le Masalit – qui est Bashir – a été enlevée mais tout le corps reste, et la libération de Musa Hilal en est une des preuves les plus claires», a déclaré Nahid Hamid Abulghasim, un avocat masalit représentant la plupart Masalit victimes des violences de janvier.

Hilal n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Abdalla, qui dirigeait autrefois une banque et enseignait brièvement en tant que professeur à Geneina mais vit maintenant dans un camp de fortune, a déclaré que la libération de Hilal était ce qui l’avait poussé à envisager de se réfugier au Tchad voisin, plus encore que la violence qui a détruit sa maison et l’a poussé à fuir. .

«Sa libération est comme une sirène de danger. C’est lui qui a fait de nos vies un enfer, alors quand il est libre, nous nous attendons toujours au pire », a déclaré Abdalla.

Le gouvernement soudanais a déployé des troupes supplémentaires à Geneina ce mois-ci, et un calme relatif s’est maintenu pendant plus d’une semaine. Mais les troupes ne peuvent pas rendre justice, et les dirigeants de Masalit ont rejeté les offres du gouvernement de médiation.

Hibir, le procureur général, a déclaré que le Darfour et le pays en général avaient besoin de trois fois plus de procureurs, et que l’ensemble du système judiciaire «avait besoin d’un changement radical et d’une réforme» pour faire face à un nouveau conflit, sans parler des décennies de violence passée non traitée.

Selon les Nations Unies, environ 2 000 personnes de Geneina avaient fui vers le Tchad à la mi-avril. Abdalla n’est pas encore parmi eux.

«Si nous partons, cela signifierait leur donner le nettoyage ethnique qu’ils souhaitent», a-t-il déclaré. «Nous avons payé en sang pour cette terre – nous ne pouvons pas simplement la quitter.»

Abulghasim, l’avocat, a déclaré qu’une résolution du conflit devant les tribunaux était un espoir vain et qu’Abdalla n’avait pratiquement aucune chance de poursuivre une affaire contre des soldats de RSF.