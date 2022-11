Confirmé : le vivo X90 sera doté d’une charge de 120 W, utilisera les écrans Samsung E6/BOE Q9

Aujourd’hui, vivo a officiellement confirmé que le vivo X90 comportera une charge rapide de 120 W. La société a également révélé quelques détails sur l’affichage – les utilisateurs auront le choix entre les panneaux Samsung E6 et BOE Q9 (la série X80 utilisait des panneaux E5). Dans les deux cas, l’affichage utilisera une gradation PWM haute fréquence de 2 160 Hz.

Pendant ce temps, TENAA a téléchargé une fiche technique pour le V2241A – cela devrait être le vivo X90 – révélant encore plus de spécifications. Il ne nomme pas explicitement le chipset, mais de Geekbench, nous savons qu’il s’agira d’un Dimensity 9200. Il sera associé à 8, 12 ou 16 Go de RAM et à 128, 256 ou 512 Go de stockage.











Pour en revenir un instant à l’affichage, ce sera un grand panneau de 6,78 pouces avec une résolution de 1 260 x 2 800 px (20: 9). La caméra frontale utilisera un capteur 32MP. Caché sous l’écran se trouvera un grand lecteur d’empreintes digitales.

Pour les caméras arrière, le X90 comportera une configuration 50 + 12 + 12MP. Le module 50MP sera basé sur le Sony IMX758, vivo l’a déjà confirmé. Les caméras auront des objectifs avec revêtement ZEISS T* et seront soutenues par le nouveau vivo V2 ISP, qui apporte des optimisations pour le traitement en basse lumière. L’un des appareils photo 12MP aura un objectif ultra large, l’autre offrira un grossissement optique 2x.

Le téléphone mesurera 164,1 x 74,4 x 8,9 mm et pèsera 196 g, ce qui en fait à peu près la même taille que le X80. À l’intérieur se trouvera une batterie de 4 700 mAh (divisée en deux cellules de 2 345 mAh) avec une charge rapide de 120 W.

Le vivo X80 sera annoncé le 22 novembre, mais si vous voulez un aperçu, vous pouvez consulter ces photos en direct.

