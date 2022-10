Confirmé! Le MotoGP courra en Inde à partir de 2023 avec le Grand Prix de Bharat

L’Inde est une véritable puissance économique et culturelle, avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants et plus de 200 millions de motos sur ses routes. Le transport à deux roues représente près de 75 % du nombre total de véhicules utilisés quotidiennement, faisant de l’Inde l’un des plus grands marchés de motos au monde et une priorité pour les constructeurs du paddock MotoGP.

Les courses sur le circuit international de Buddh, situé dans l’Uttar Pradesh au sud de New Delhi, amèneront le sport au cœur de ce marché clé et rendront le sport plus accessible que jamais à nos fans de toute la région. Alors que le MotoGP continue de se développer, le Grand Prix d’Inde marque une étape importante dans la mission du sport d’ouvrir les portes de la course moto à tous – en écrivant un nouveau chapitre dans l’histoire du premier championnat de sport automobile au monde et en accueillant de nouveaux publics et fans de tous les coins. du monde.

Après que le MotoGP a annoncé que l’Inde deviendrait le 31e pays à accueillir un Grand Prix moto l’année prochaine, un calendrier provisoire a été publié. L’Inde a été répertoriée comme la 14e manche, qui se tiendra en septembre, dans un calendrier de 21 courses.

M. Anurag Thakur, ministre des Sports de l’Union, gouvernement indien : “C’est un jour historique pour l’industrie du sport et un hommage au 75e anniversaire de la célébration de l’Inde.”

M. Yogi Adityanath, ministre en chef, Uttar Pradesh : « C’est une grande fierté pour l’Uttar Pradesh d’accueillir un tel événement mondial. Notre gouvernement apportera un soutien total au MotoGP Bharat.

M. Nand Gopal “Nandi”, ministre du gouvernement de l’Uttar Pradesh : “Cet événement donnera une impulsion majeure à l’économie en générant un afflux d’investissements étrangers dans l’État.”

Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna : « Nous sommes très fiers d’annoncer que le circuit international de Buddh sera au calendrier 2023. Nous avons beaucoup de fans en Inde et nous sommes ravis de pouvoir leur proposer ce sport. L’Inde est également un marché clé pour l’industrie de la moto et donc, par extension, pour le MotoGP en tant que summum du monde à deux roues. Nous sommes impatients de courir sur le circuit international de Buddh et nous avons hâte d’accueillir les fans à travers les portes pour voir ce sport incroyable en personne.

La piste devra être homologuée par l’instance dirigeante FIM avant le méga événement qui devrait être une formalité étant donné qu’elle a déjà accueilli la Formule 1.

Le COO de la FSS, Pushkar Nath, a déclaré à PTI que le processus d’homologation avait déjà commencé avec les responsables de la FIM inspectant la piste BIC.

“Le processus d’homologation a commencé, les officiels sont déjà là”, a déclaré Nath.

“C’est (l’arrivée de la course en Inde) un moment historique pour le pays et nous sommes heureux d’y avoir joué un rôle.”

