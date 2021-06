Confirmé : la femme de Shaheer Sheikh, Ruchikaa Kapoor, est enceinte et montre son baby bump sur une jolie photo ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: La star de la télévision, Shaheer Sheikh, va bientôt être père. L’acteur qui avait auparavant refusé de commenter la grossesse de sa femme a partagé une photo de lui avec sa femme et sa belle-famille, sur laquelle on peut voir sa bien-aimée avec un baby bump très visible.

L’acteur a sous-titré la photo comme suit : « Le bonheur est fait maison… #mieuxEnsemble ».

Le co-acteur de « Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi » de Shaheer et l’ex-petite amie présumée Erica Fernandes ont pris la section des commentaires pour faire pleuvoir l’amour sur Ruchikaa. « @ruchikaakapoor tu es si mignonne », a écrit l’actrice.

Plus tôt dans une interview avec ETimes, interrogé par la grossesse de Ruchikaa, l’acteur a refusé de le confirmer. « N’en parlons pas. Il est trop tôt pour commenter », avait déclaré Shaheer.

Cependant, il a parlé de la vie après le mariage et a partagé ses plans de déménagement dans une nouvelle maison. « Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la vie. J’apprends de nouvelles choses chaque jour et j’assume de nouvelles responsabilités. J’ai vécu seul pendant de nombreuses années à Mumbai, alors j’apprends à partager mon espace avec quelqu’un maintenant. (des rires). J’aime cuisiner pour elle. De plus, Ruchikaa et moi déménageons dans une nouvelle maison, donc les derniers mois ont été consacrés à tout rénover. Je crois en une vie simple et minimaliste, et c’est une maison modeste et pas quelque chose de gigantesque », a partagé le jeune homme de 37 ans.

Shaheer et Ruchikaa se sont mariés le 27 novembre 2020 lors d’une cérémonie intime au tribunal. Le couple n’a pas eu de grandes célébrations en raison de la pandémie.

Ruchikaa est à la tête de la division cinéma de Balaji Telefilms d’Ekta Kapoor.

Côté travail, Shaheer surfe sur le succès de son clip ‘Baarish Ban Jaana’ face à Hina Khan. Il sera également vu dans la troisième saison de son émission quotidienne populaire ‘Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bh » face à Erica Fernandes.