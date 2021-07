CONFIRMÉ! ‘Bigg Boss 15’ de Salman Khan a un nouveau nom et sera diffusé sur OTT avant la télévision | Nouvelles télévisées

Mumbai : La prochaine saison de la populaire émission de téléréalité « Bigg Boss » diffusera ses six premières semaines sur OTT, puis passera progressivement à la télévision. La nouvelle saison s’appellera « Bigg Boss OTT » et arrivera en début d’année.

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de » Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.

Ferzad Palia, responsable de Voot Select, déclare : « Chez Voot, les expériences et l’innovation autour du contenu sont au premier plan de notre stratégie. ‘Bigg Boss’ a connu un énorme succès au fil des saisons et est devenu la plus grande propriété de divertissement en Inde. Le lancement de Bigg Boss OTT sur Voot est une autre étape vers la consolidation de notre approche « Digital First » en tant qu’organisation. Nous sommes convaincus que nos fidèles fans et abonnés profiteront d’une expérience véritablement de classe mondiale grâce à nos flux en direct 24 heures sur 24, à notre interactivité et à nos offres de jeux. «

L’actrice Shweta Tiwari, une ancienne candidate de Bigg Boss et gagnante de « Bigg Boss 4 », est enthousiasmée par la diffusion en continu OTT de l’émission.

Elle dit: « Je suis extrêmement excitée de savoir que mon émission de télé-réalité préférée arrive au début de cette année. Pour moi, Bigg Boss a été une expérience qui a changé ma vie. Non seulement cela a permis au public de me connaître au-delà de mon personnage d’acteur, mais a fini par m’apprendre à être plus patient, tolérant et pourtant assertif. Cela m’a aussi donné des amis comme une famille. Je regarde » Bigg Boss » chaque année, mais je pense qu’en tant que membre du public, je vais avoir plus de pouvoir que jamais avant d’être le vrai juge de l’émission. Cela rend ce lancement OTT absolument passionnant. »