Confirmation officielle de la taille de la batterie et de la vitesse de charge d’iQOO Neo7 SE

iQOO a lancé le Neo7 en Chine le mois dernier avec le SoC Dimensity 9000+, et le 2 décembre, la société dévoilera le modèle SE. iQOO a précédemment révélé que le Neo7 SE sera alimenté par la puce 4nm Dimensity 8200, et maintenant la société a confirmé la capacité de la batterie et la vitesse de charge du smartphone pour créer plus de battage médiatique autour de lui.

L’iQOO Neo7 SE embarquera une batterie à double cellule de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 120 W – la même que la vanille Neo7. iQOO a également déclaré que le smartphone se rechargera de 1% à 60% en 10 minutes, mais les utilisateurs peuvent obtenir des résultats différents car iQOO annonce le temps de charge en fonction de ses tests dans un environnement contrôlé.

iQOO n’a pas encore détaillé la fiche technique du Neo7 SE, mais il a précédemment confirmé que le smartphone serait livré avec une connectivité 5G, une RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1. iQOO a également publié une image du Neo7 SE, confirmant la présence d’une configuration triple caméra à l’arrière avec OIS.











Conception et spécifications confirmées d’iQOO Neo7 SE

L’iQOO Neo7 SE sera entièrement dévoilé en Chine le 2 décembre à 14h30, heure locale, il n’y a donc pas beaucoup d’attente pour tout savoir sur ses spécifications, son prix et sa disponibilité.

La source (en chinois)