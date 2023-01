Confirmation du retour de la légende controversée du combat

Jon Jones fera son retour à l’UFC en mars, cela a été annoncé

Jon Jones affrontera Ciryl Gane pour le titre des poids lourds de l’UFC à Las Vegas en mars après que le président de la promotion Dana White a confirmé que l’ancien champion Francis Ngannou avait été libéré de la société.

Jones et Gane s’affronteront lors de l’événement principal à T-Mobile Arena à l’UFC 285 le 4 mars, marquant le retour de l’homme que beaucoup considèrent comme le plus grand concurrent MMA de tous les temps.

L’ancien champion des poids légers et lourds, Jones, ne s’est pas battu depuis qu’il a défendu son titre de 205 livres contre Dominik Reyes en février 2020. La période qui a suivi a vu Jones constamment taquiner un pas vers les poids lourds dans le but d’être couronné le dernier champion à deux poids de l’UFC.

Jones, 35 ans, aura maintenant cette chance – bien que ce ne soit pas le combat que beaucoup réclamaient contre le combattant camerounais Ngannou, après que White ait confirmé que l’UFC n’avait pas été en mesure de s’entendre sur les termes du contrat avec la star des poids lourds.

White a déclaré que Ngannou, 36 ans, s’était vu proposer un accord pour faire de lui le “poids lourd le mieux payé” dans l’histoire de l’UFC – éclipsant l’ancienne superstar Brock Lesnar – mais qu’il avait refusé la proposition de contrat.

Ngannou a combattu pour la dernière fois en janvier 2022, lorsqu’il a fait une première défense de titre avec une victoire par décision unanime sur Gane. Ngannou a annoncé plus tard qu’il subirait une opération majeure au genou, bien que les relations soient tendues avec la hiérarchie de l’UFC depuis un certain temps, le combattant se plaignant de ne pas avoir été payé à sa juste valeur. Le géant des poids lourds a également vanté un croisement avec la boxe pour affronter Tyson Fury.

Annonçant le combat Jones-Gane après l’événement de l’UFC à Las Vegas samedi, le président de la promotion White a expliqué les circonstances entourant la sortie de Ngannou après sept ans et 14 combats.

“Je vous l’ai déjà dit les gars, si vous ne voulez pas être ici, vous n’avez pas à l’être” White a déclaré aux médias. “Je pense que Francis est dans une situation où il ne veut pas prendre trop de risques. Il se sent dans une bonne position où il pourrait combattre des adversaires moins importants et gagner plus d’argent. Nous allons le laisser faire, le libérer de son contrat et renoncer à notre droit de match.

White a déclaré que Jones était prêt à combattre n’importe qui dans les rangs des poids lourds à son retour. Bien qu’il ait été impliqué dans ses propres différends contractuels avec l’UFC ces dernières années, Jones a signé un nouveau contrat de huit combats avec la promotion, selon White.

Jones figure régulièrement dans les listes des plus grands pratiquants de MMA de tous les temps. Sa seule défaite dans une carrière de 28 combats est survenue par disqualification lors d’un concours de 2009 avec Matt Hamill, tandis que l’autre tache sur le record de Jones est survenue en 2017 lorsque sa victoire par KO contre Daniel Cormier a ensuite été déclarée “ sans concours ” en raison d’un violation de dopage.

En plus des suspensions pour dopage, Jones a fait face à la notoriété pour plusieurs démêlés avec la loi. En septembre 2021, il a été détenu à Las Vegas quelques heures seulement après avoir été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC.

Jones sera accueilli à son retour à l’UFC par Gane – la star française très appréciée qui a remporté le titre intérimaire des poids lourds et a été invaincue en 10 combats avant de subir une perte de décision contre Ngannou lors de leur combat pour le titre il y a 12 mois. Gane, 32 ans, a rebondi après cette défaite en éliminant Tai Tuivasa au troisième tour de leur événement principal à l’UFC Paris en septembre.