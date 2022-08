Confirmation du prix du Xiaomi Redmi Note 11 SE

Xiaomi a annoncé il y a quelques jours le nouveau Redmi Note 11 SE pour le marché indien, bien qu’il soit un peu exagéré de l’appeler nouveau. Le combiné est pratiquement identique au Redmi Note 10S de l’année dernière.

Maintenant, la société a finalement confirmé le prix du téléphone – un détail qui manquait initialement. Le 11 SE est disponible dans les couleurs Bifrost Blue, Cosmic White, Space Black et Thunder Purple et commence à 14 999 INR (190 $), mais Flipkart le vend pour 13 499 INR (170 $) aux premiers utilisateurs. Il sera disponible le 31 août sur la boutique en ligne officielle de Xiaomi et Flipkart.

Malheureusement, cependant, le nouveau Redmi Note 11 SE est livré sans le chargeur 33W dans la boîte, vous devrez donc en acheter un séparément et le prix est le même que celui de l’année dernière pour le Redmi Note 10S.

La source