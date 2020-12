La première mise à jour majeure du titre pour FIFA 21 next gen est maintenant disponible au téléchargement sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X.

FIFA 21 next gen est sorti dans le monde entier sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X le 4 décembre 2020, le jeu proposant un tas de nouvelles fonctionnalités telles que Total Matchday Experience, Big Goal Moments, Atmospheric Audio, EA SPORTS GameCam, LiveLight Rendering, Technologie haptique, réalisme de joueur de niveau supérieur, batailles physiques améliorées, animations multi-touch réactives, humanisation hors ballon, temps de chargement ultra-rapides et plus encore.

EA SPORTS affirme que la puissance des consoles de nouvelle génération, combinée aux progrès du moteur Frostbite, leur a permis d’introduire ces nouveaux temps de chargement rapides et diverses améliorations visuelles, audio, de mouvement des joueurs, de réalisme et d’authenticité pour la version nouvelle génération de FIFA 21.

Cliquez ici pour vous abonner à Level up! L’e-sport et le jeu sur les podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts et Spreaker.

Mais maintenant, EA SPORTS a publié la toute première mise à jour du titre pour FIFA 21 next gen, appelée Title Update 1, qui introduit un certain nombre de changements dans le gameplay, le mode Carrière, FIFA Ultimate Team, Pro Clubs, Volta Football et plus encore.

Cependant, il est intéressant de voir dans les notes de présentation ci-dessous que la génération actuelle de FIFA 21 a déjà eu certains des changements publiés ci-dessous, la prochaine génération de FIFA 21 exécutant quelques mises à jour de titre à ce stade.

Plus tôt cette année, EA SPORTS a déclaré que: « Bien que nous ayons tenté d’inclure autant de modifications et de correctifs de problèmes qui ont été publiés pour les versions PlayStation 4, Xbox One et PC de FIFA 21 depuis son lancement en octobre, il y en a qui n’ont pas pu être inclus dans la version PlayStation 5 et Xbox One X | S à temps pour le lancement.

« En effet, le développement final de FIFA 21 sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S était toujours en cours lorsque FIFA 21 est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Ces modifications devront être ajoutées ultérieurement via les mises à jour du titre ou via le serveur. Libérations.