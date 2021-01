Confirmation du numéro de maillot Man Utd d’Amad Diallo

Amad Diallo portera le maillot numéro 19 à Manchester United, a confirmé le club.

L’ailier est enfin arrivé à Old Trafford après avoir signé pour United depuis Atalanta dans la fenêtre d’été, et a mis le stylo sur papier sur un contrat de quatre ans.

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré à propos de Diallo: « En tant que club, nous avons suivi Amad pendant un certain nombre d’années et après l’avoir moi-même observé, je pense qu’il est l’un des jeunes espoirs les plus excitants du match.

« Manchester United a une si fière histoire de développement de jeunes joueurs et tout est en place pour permettre à Amad d’atteindre son potentiel ici.

« Il lui faudra du temps pour s’adapter, mais sa vitesse, sa vision et ses fantastiques capacités de dribble lui permettront de faire la transition. C’est un joueur avec tous les attributs bruts nécessaires pour être un joueur important pour Manchester United. dans les années à venir. »

Sur son déménagement de rêve, Diallo a déclaré: «Après avoir attendu depuis l’été, c’est enfin un rêve devenu réalité de terminer mon déménagement à Manchester United.

«Je suis extrêmement ambitieux et il y a tellement de choses que je veux accomplir dans le jeu; quand j’ai parlé au manager, je savais que j’avais rejoint le club parfait.

«C’est une équipe vraiment excitante avec tellement de grands joueurs, je peux vous promettre que je travaillerai dur chaque jour pour apprendre d’eux et tout donner pour développer mon jeu.