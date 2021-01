La mise à jour 8 du titre FIFA 21 inclut un changement où les joueurs verront désormais leur propre ballon de match équipé en ligne, plutôt que celui de leurs adversaires.

Il s’agit de la dernière mise à jour majeure de FIFA 21 par EA SPORTS, qui a été publiée aujourd’hui pour les joueurs sur PC et sera bientôt disponible pour les joueurs sur Xbox et PlayStation.

D’autres changements majeurs incluent des ajustements à la tactique Team Press D-Pad, les mouvements de compétences Stepover et Reverse Step Over, le positionnement du défenseur, la logique de l’arbitre et plus encore.

Il y aura également une mise à jour visuelle majeure incluse dans ce correctif, avec 34 nouveaux Starheads et 29 Starheads existants mis à jour, qui, selon EA SPORTS, seront activés ultérieurement via une version de serveur.

Il y a d’autres changements majeurs dans d’autres aspects et modes de jeu dans FIFA 21 dans la dernière mise à jour, notamment FIFA Ultimate Team, Volta Football, le mode Carrière et d’autres changements audio et visuels.

Voici les notes de mise à jour complètes confirmées pour la mise à jour 8 du titre FIFA 21, qui est maintenant en ligne sur PC, bientôt disponible sur Xbox et PlayStation.

