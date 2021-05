Confirmation des liens forts entre nos hormones et Covid-19. Voici ce que cela signifie

Le système endocrinien du corps humain qui fabrique des hormones est fortement impliqué dans l’infection SRAS-Cov-2 – le virus derrière Covid-19 – à tel point que la preuve d’un «phénotype endocrinien» du coronavirus est apparue, selon un communiqué de l’Européen. Société d’endocrinologie.

Une équipe de scientifiques de l’Universitat Autonoma de Barcelona en Espagne a examiné les preuves disponibles concernant Covid-19 à travers un certain nombre de conditions endocriniennes et de facteurs connexes: diabète, obésité, nutrition, hypocalcémie, insuffisance en vitamine D, fractures vertébrales, insuffisance surrénalienne , ainsi que des problèmes hypophysaires / thyroïdiens et des hormones sexuelles.

L’effet sur les hormones ne peut être ignoré dans le contexte du Covid-19 », a déclaré l’auteur principal Manel Puig de l’université, ajoutant que« les preuves sont claires ».

«Nous devons être conscients des conséquences endocriniennes du Covid-19 pour les patients souffrant d’une maladie endocrinienne connue comme le diabète, l’obésité ou l’insuffisance surrénalienne, mais aussi pour les personnes sans maladie connue. L’insuffisance en vitamine D, par exemple, est très courante, et le fait de savoir que cette condition est apparue fréquemment dans la population hospitalisée de Covid-19 et peut avoir un impact négatif sur les résultats ne doit pas être pris à la légère », a ajouté Puig, dans le communiqué publié dans la revue Endocrine.

Le diabète est apparu comme l’une des comorbidités les plus fréquentes associées à la gravité et à la mortalité de Covid-19, selon une quantité rapidement croissante de données publiées sur l’incidence de Covid-19 chez les patients au cours de l’année dernière.

La mortalité dans le diabète de type 1 ou de type 2 a constamment augmenté au cours de l’année de la pandémie, et des preuves émergent qu’une relation bidirectionnelle entre le diabète et Covid-19 peut exister, à la fois en termes d’aggravation des conditions existantes et de nouvelle apparition du diabète.

Des tendances similaires ont été identifiées pour les personnes obèses. L’obésité augmente la sensibilité au SRAS-CoV-2 et le risque de résultats indésirables de Covid-19.

Les chercheurs postulent que la gestion nutritionnelle est importante à la fois pour les patients souffrant d’obésité ou de sous-alimentation afin de limiter leur susceptibilité accrue et la gravité de l’infection. La vitamine D, le calcium et les os sont d’autres domaines montrant un nombre croissant de preuves qu’un meilleur suivi et des solutions pour les patients sont nécessaires dans le contexte de Covid-19.

