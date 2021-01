OnePlus a taquiné le développement de son premier groupe de fitness au cours de la dernière semaine. L’appareil qui s’appellerait le OnePlus Band devrait être lancé le 11 janvier. Maintenant, avant les débuts officiels de ce produit, l’application «OnePlus Health» est apparue sur Google Play Store, destinée à ses montres intelligentes et à ses bandes. L’application est actuellement en accès anticipé, ce qui signifie qu’elle est toujours en cours de développement. Pendant ce temps, la société de technologie chinoise a également confirmé la présence du moniteur SpO2 pour suivre les niveaux d’oxygène dans le sang sur la bande de fitness. Le OnePlus Band (nom non confirmé) fournira jusqu’à 14 jours de batterie, a annoncé OnePlus via son micro-site Amazon dédié.

En commençant par OnePlus Health pour le OnePlus Band et la prochaine OnePlus Watch, sa liste Google Play indique que l’application permet aux utilisateurs de garder un œil sur la santé en enregistrant et en visualisant les activités quotidiennes, la fréquence cardiaque, les données de sommeil, etc. « Associez et gérez divers appareils intelligents comme les montres intelligentes et les bracelets. Personnalisez et synchronisez les notifications de message et les informations sur les appels entrants », a-t-il ajouté. L’application fournira également des statistiques liées à la condition physique telles que le nombre de pas, la durée de l’entraînement, la distance parcourue et les calories brûlées. Il fournira en outre un rapport complet sur les activités de santé, similaire à Fitbit ou à d’autres applications de santé. L’application fait 61 Mo et nécessite Android 6.0 Marshmallow et supérieur pour fonctionner. Fait intéressant, certaines captures d’écran de l’application OnePlus Health disponibles sur Google Play Store montrent des similitudes avec l’application de santé « HeyTap » d’Oppo (repérée par AndroidPolice). Oppo et OnePlus sont tous deux des filiales du conglomérat chinois BBK Electronics.

Comme mentionné, OnePlus a annoncé que son nouvel appareil de fitness sera livré avec un moniteur SpO2 et offrira 14 jours d’autonomie par charge. Le micro-site Amazon montre en outre qu’il viendrait avec 13 modes d’exercice dédiés tels que la course à pied, la randonnée, le cricket, le badminton, le cyclisme, etc. Le OnePlus Band permettra également aux utilisateurs de contrôler la musique sur leurs smartphones avec le smart band. Auparavant, la société de technologie chinoise avait confirmé qu’elle aurait une construction résistante à la poussière.