Confirmation de Tracy Stone-Manning à la tête du Bureau of Land Management : Bullock

Nos terres publiques sont l’un des plus grands atouts de notre pays et l’un des plus grands égalisateurs, et cela est particulièrement vrai des acres gérées par la plus grande agence des terres publiques du pays, le Bureau of Land Management. Les terres BLM aident à fournir des moyens de subsistance aux bûcherons, aux éleveurs, aux travailleurs du secteur de l’énergie et à des milliers de petites entreprises qui soutiennent l’industrie des loisirs de plein air en plein essor. Ils offrent également un habitat essentiel à la faune, des possibilités sportives pour les chasseurs et les pêcheurs à la ligne, et des aventures pour les randonneurs, les cyclistes et les routards. Ils abritent des milliers de sites sacrés.

Dans le même temps, ces terres sont menacées comme jamais auparavant par la sécheresse, les incendies de forêt, les espèces envahissantes et d’autres impacts du changement climatique. C’est pourquoi il est si crucial d’avoir quelqu’un à la tête de cette agence qui sait comment établir des relations avec un large éventail de personnes, relève les défis à la recherche de solutions collaboratives et possède la vision et l’expérience nécessaires pour restaurer nos terres publiques.

Chasseur et bâtisseur de consensus

Heureusement, le président Joe Biden a nommé pour diriger l’agence une personne exceptionnellement qualifiée à tous égards. Tracy Stone-Manning est précisément le leader dont le BLM a besoin pour relever les sérieux défis auxquels nos terres sont confrontées et saisir les opportunités qui nous attendent. Nous connaissons peut-être mieux que quiconque les points forts de Tracy, car elle a travaillé directement pour chacun de nous.

Nous pouvons dire sans équivoque que le langage incendiaire utilisé par certains sénateurs pour décrire Tracy et son rôle limité dans un incident survenu il y a plus de 30 ans est une distorsion complète de qui elle est en tant que personne et de son bilan de leadership collaboratif en matière de conservation au cours des trois dernières décennies. . Tracy est beaucoup de choses – une chasseuse et une femme de plein air, une fonctionnaire et une chercheuse de consensus, une militante bipartite – mais elle n’est pas la caricature décrite au cours des dernières semaines.

Sur le plan personnel, Tracy est devenue une amie de confiance pour chacun de nous. Elle a été dans nos maisons, partageant des repas où nous célébrons les réalisations de nos enfants ou échangeons des histoires sur des aventures de chasse ou de randonnée, et nous avons passé d’innombrables heures ensemble sur la route. Tracy est intelligente, drôle, compatissante et son amour de l’Occident est palpable.

Sur le plan professionnel, nous savons que Tracy est la bonne personne pour diriger l’agence qui est responsable de plus de 245 millions d’acres de nos terres publiques. Elle excelle à rassembler les gens pour résoudre des problèmes difficiles. Sa carrière repose sur cette approche, en commençant par son travail en tant que directrice exécutive de la Clark Fork Coalition, où elle a rassemblé des forces avec les républicains et les démocrates du Montana pour supprimer avec succès le barrage de Milltown, nettoyer la rivière, étendre les loisirs et créer des milliers d’emplois. pour les collectivités locales.

Elle a continué à combler les fossés en tant que membre du Sénat lorsqu’elle a réuni des propriétaires de moulins, des amateurs de loisirs et des défenseurs de la nature pour élaborer un plan visant à sauvegarder les emplois forestiers locaux, à protéger la nature sauvage et à créer des zones pour la motoneige et le vélo de montagne. Au cours de ce travail, elle a construit de véritables partenariats où les gens se souciaient vraiment les uns des autres et de leurs succès mutuels.

Elle a fait la même chose que le directeur de la qualité environnementale du Montana, puis le chef de cabinet du bureau du gouverneur, lorsqu’elle a aidé à faire adopter un règlement sur les droits d’eau des Amérindiens dans le Montana. Cela avait été une question brûlante et contestée, mais ce qui a contribué à son succès, ce sont les efforts discrets de Tracy pour renforcer la confiance entre les législateurs et les négociateurs afin que le travail puisse prospérer.

Elle n’a pas peur des conversations difficiles et comprend que se présenter en premier pour écouter est ce qui compte, comme elle l’a fait avec les habitants de Colstrip qui avaient peur de ce que les nouvelles réglementations fédérales sur la réduction des émissions de charbon signifieraient pour leurs moyens de subsistance. Son objectif d’hier et d’aujourd’hui est de s’assurer que l’Occident pourrait montrer la voie à travers la transition énergétique propre, continuer à fournir de l’électricité pour le pays et créer de bons emplois qui maintiendront des villes comme Colstrip dynamiques.

Dans son travail à la National Wildlife Federation, elle a mené des campagnes bipartites pour autoriser de manière permanente et financer intégralement le Land and Water Conservation Fund, pour restaurer les prairies et les zones humides dégradées et pour nettoyer les puits de pétrole et de gaz abandonnés. Ce travail comprend le travail sur les priorités défendues par les législateurs de tout le spectre idéologique, y compris le sénateur républicain Steve Daines.

La science, les données et le bon sens la guident

Dans chaque entreprise, l’objectif de Tracy est le même : travailler avec les communautés locales, s’assurer que toutes les parties prenantes sont entendues et développer des relations solides afin que le travail difficile de la gestion des terres puisse être effectué. C’est une leader habile qui laisse la science, les données et le bon sens peu commun guider sa prise de décision, comme peut en témoigner toute personne ayant travaillé avec elle.

Après 4 ans et demi sans leader confirmé par le Sénat, le BLM a un besoin urgent d’un leadership stable et compétent. Tracy est cette personne qui gardera un œil sur l’avenir alors qu’elle dirige l’agence aujourd’hui.

Il est malheureux de voir des tentatives partisanes d’effacer trois décennies de leadership collaboratif exemplaire en matière de conservation en attaquant sans relâche quelqu’un que nous savons tous les deux être une si bonne personne et un fonctionnaire si dévoué.

Nous demandons au Sénat de voter rapidement pour confirmer Tracy afin qu’elle puisse s’occuper de l’importante tâche de la gestion de nos terres publiques chéries.

Steve Bullock (@GouverneurBullock) est un ancien gouverneur du Montana. Collin O’Mara (@Collin_OMara) est le PDG et président de la National Wildlife Federation.