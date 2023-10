Confirmation de l’âge des plus anciennes empreintes humaines dans les Amériques

Les recherches sur une série d’empreintes de pas découvertes dans le parc national de White Sands ont fourni des preuves supplémentaires sur la chronologie de l’activité humaine dans les Amériques.

Un article de 2021 en Science a réécrit la chronologie de l’activité humaine avec des empreintes humaines trouvées dans le parc national du Nouveau-Mexique daté d’il y a 23 000 ans10 000 ans avant que l’on pensait que les humains étaient actifs dans la région.

L’étude initiale impliquait de dater les graines de graminées communes pour établir une chronologie du moment où les empreintes de pas ont été faites. Cette méthode de datation est robuste, bien que susceptible d’être contestée en raison de la capacité de ces graines à être affectées par l’eau dure.

Une analyse ultérieure de datation au radiocarbone de cellules isolées de pollen fossilisé – un processus appelé cytométrie en flux – a confirmé les résultats de l’étude initiale et daté les empreintes à 23 000 ans. L’étude, publiée dans la revue Science, a testé le cadre de datation original en prenant le pollen de pin et en le datant pour valider la chronologie de l’étude originale. Ce processus a également permis de confirmer que l’eau dure n’était pas présente dans la zone, validant ainsi les résultats de l’étude initiale.

Le pollen et les graines d’herbe commune d’origine ont été trouvés dans les empreintes et dans la même couche de boue durcie dans laquelle les empreintes ont été trouvées, permettant aux scientifiques de l’United States Geological Survey (USGS) d’ajouter des preuves supplémentaires à la chronologie de l’activité humaine. et montrer une activité dans les Amériques à une date plus précoce que prévu.

Le Dr Sally Reynolds, professeure principale en paléoécologie à l’Université de Bournemouth, fait partie de l’équipe du projet. Elle a déclaré : « Le site du Nouveau-Mexique a réécrit les livres d’histoire car nous avons découvert de merveilleux exemples d’activité humaine, la façon dont les humains interagissaient avec les uns avec les autres, avec le paysage et avec la vie animale. Ces empreintes offrent une fenêtre précieuse sur la vie de nos ancêtres et sur la façon dont ils nous ressemblaient ».

Le professeur Matthew Bennett, également de l’Université de Bournemouth et co-auteur de l’étude, a ajouté : « Il est toujours important de remettre en question la recherche scientifique, en particulier lorsqu’elle découvre quelque chose de nouveau ou met à jour des connaissances antérieures. a été discuté et testé par la communauté scientifique. Nous sommes également ravis que ces nouveaux résultats soulignent l’exactitude de notre étude originale et fournissent une mise à jour fascinante sur les mouvements et les modes de vie de nos ancêtres ».

Pour confirmer davantage la recherche, les scientifiques ont utilisé une troisième méthode de datation, appelée luminescence stimulée optiquement, pour examiner le rayonnement de fond du quartz également présent dans les mêmes couches géologiques : plus le quartz est énergétique, plus il est ancien. En exposant l’énergie du quartz à la lumière dans un environnement de laboratoire, pour la première fois depuis la dernière fois qu’il a vu la lumière naturelle, les scientifiques ont également pu déterminer l’énergie du quartz et, par conséquent, la chronologie qui est en corrélation avec d’autres résultats, vieillissant les empreintes à la lumière. site jusqu’à il y a 23 000 ans.

Le Dr Reynolds a conclu : « Ces découvertes ont souligné notre chronologie et ont fourni la preuve que l’activité humaine a eu lieu dans les Amériques bien avant que nous pensions auparavant que les humains auraient pu être dans la région. Des travaux supplémentaires peuvent désormais être menés pour comprendre comment les humains se sont déplacés dans ce paysage, ce qu’ils faisaient et comment la science peut éclairer les 10 000 années manquantes dont nous savons maintenant que les humains ont existé dans les Amériques. Nous sommes impatients de découvrir davantage de secrets sur la façon dont vivaient nos ancêtres.

Référence: Pigati JS, Springer KB, Honke JS et al. Des estimations d’âge indépendantes résolvent la controverse sur les anciennes empreintes humaines à White Sands. Science. 2023;382(6666):73-75. est ce que je: 10.1126/science.adh5007

Cet article a été republié à partir du suivant matériaux. Remarque : le matériel peut avoir été modifié en termes de longueur et de contenu. Pour plus d’informations, veuillez contacter la source citée.