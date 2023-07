Confirmation de la taille de la batterie et de la vitesse de charge de la tablette de jeu nubia Red Magic

nubia dévoilera la Red Magic 8S Pro et la Red Magic Gaming Tablet le 5 juillet en Chine. La société a récemment révélé que le Red Magic 8S Pro embarquerait une batterie de 6 000 mAh avec un support de charge de 165 W, et maintenant la marque a annoncé que la tablette de jeu Red Magic serait livrée avec une batterie de 10 000 mAh chargeant jusqu’à 80 W.

Ce n’est pas une surprise puisque la tablette de jeu nubia Red Magic devrait être un nouveau ZTE Axon Pad introduit en avril. Il contient une batterie de 10 000 mAh, prend en charge une charge de 80 W et arbore un écran LCD de 12,1 pouces à 120 Hz d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels.

Le ZTE Axon Pad est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, démarre MyOS 13 basé sur Android 13 et est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à bord.

Le ZTE Axon Pad comprend un appareil photo principal de 13 MP, un appareil photo selfie de 16 MP et quatre haut-parleurs. Il dispose également d’une connectivité 5G.

