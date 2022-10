Confirmation de la suspension des Wasps en Gallagher Premiership 2022/23 | RFU : « Des progrès encourageants concernant le nouvel acheteur » | Actualités du rugby à XV

Les guêpes ont vu leur suspension du reste de la saison de Premiership 2022/23 confirmée par la RFU

La RFU a confirmé que Wasps sera suspendu pour le reste de la saison 2022/23 de Gallagher Premiership, mais affirme que des “progrès encourageants” sont en cours dans la recherche d’un nouvel acheteur.

Les guêpes, qui ont déjà vu leur relégation au championnat confirmée en raison de leur entrée en fonction et ont été temporairement suspendues, ne figureront plus pour le reste de la campagne de Premiership.

Le club a été placé sous administration au début de la semaine dernière et a immédiatement cessé ses activités. Tous les joueurs et le personnel précédemment sous contrat ont quitté le club car il est entré en insolvabilité.

Les Worcester Warriors ont subi le même sort trois semaines avant les Wasps. L’objectif pour les deux clubs est désormais de trouver de nouveaux repreneurs, ce qui leur permettra de disputer le Championnat la saison prochaine et de se reconstruire.

“A la suite d’une réunion du groupe de viabilité financière des clubs de la RFU aujourd’hui, la RFU peut confirmer la suspension des Wasps de Gallagher Premiership Rugby et de la Premiership Rugby Cup pour le reste de la saison 2022/23”, a confirmé la RFU vendredi.

“Le groupe de viabilité financière du club de la RFU est encouragé par les progrès réalisés par les administrateurs et a pris la décision de suspendre l’équipe afin de soutenir la perspective de conclure un accord avec le bon investisseur et de donner au club les meilleures chances pour un long -terme avenir durable.

“Tous les investisseurs potentiels et la direction exigeront une diligence raisonnable et les approbations de la RFU et de la PRL. Une condition de tout accord potentiel comprendra une exigence de paiement de tous les créanciers du rugby.

“La décision donne également la certitude aux clubs de rugby PRL et Premiership de protéger l’intégrité de Gallagher Premiership Rugby et de permettre aux clubs et à leurs équipes de planifier le reste de la saison.

“En vertu du règlement RFU, les guêpes seront reléguées de Gallagher Premiership Rugby, et donc si des investisseurs peuvent être sécurisés, le club redémarrera dans le championnat lors de la saison 2023/24. Le club est en mesure de faire appel de cette décision s’il peut montrer qu’il n’y avait pas insolvabilité pour faute.”

Greenwood: Les guêpes et la crise de Worcester sont «inquiétantes» | “Nous pensions qu’ils seraient immunisés”

Will Greenwood a imploré Premiership Rugby et la Rugby Football Union de s’unir et de trouver “une solution connectée” pour l’avenir du rugby anglais suite aux crises financières vécues par Worcester et Wasps.

“C’est extrêmement inquiétant”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Tout d’abord, mes sympathies s’étendent aux joueurs, au personnel, au personnel des coulisses et à l’ensemble des communautés derrière Worcester et Wasps dont les moyens de subsistance sont en jeu et se retrouvent à chercher du travail ailleurs, à un moment où les maisons sont pleines à l’intérieur autres clubs de Premiership.

“Où sont les Wasps dans le panthéon des équipes ? Je ne veux pas nécessairement les séparer de Worcester, ils doivent être considérés comme une paire lorsque nous parlons des implications à long terme du rugby – mais les Wasps sont votre Manchester United.

“Pour la fin des années 90, le début des années 2000, deux Coupes Heineken, quatre titres de Premiership. Quelle équipe – certains des joueurs qui sont passés par là, Alex King, Josh Lewsey, Josh Worsley, Lawrence Dallaglio, Fraser Waters, les noms ne font que rouler off the tongue – Jedis absolu du rugby.

“Le rugby professionnel existe depuis 26 ans et pendant cette période, nous avons vu Orrell, London Scottish, London Welsh, Richmond, des clubs s’essayer, jouer avec professionnalisme et se décoller.

“Nous pensions que certains des plus grands clubs seraient à l’abri de cela. Ce n’est pas une affaire de Covid – Covid a clairement été un facteur énorme à cet égard, mais ces clubs ont eu du mal à survivre bien avant cela.

“Oui [alarm bells have been ringing for some time]. Maintenant, c’est une question de viabilité et de visibilité – déterminons qui est viable et espérons qu’il n’y a personne d’autre dans le même bateau.”

Crise actuelle de la Premiership Rugby : pourquoi les clubs sont-ils en difficulté ?

Nous nous sommes penchés sur la crise actuelle qui engloutit le rugby des clubs anglais, avec quatre fois vainqueurs de Premiership et deux fois champions d’Europe Wasps le deuxième club à entrer en administration, trois semaines après Worcester.

L’administration a vu Wasps devenir le deuxième club de Premiership à succomber à la tourmente financière après la disparition de Worcester – désormais sans joueur, pas encore de nouveau propriétaire et relégué de la Premiership.

Les guêpes, omniprésentes dans les 25 ans d’histoire de la Premiership, suivront le mouvement hors de l’élite et dans le deuxième niveau de l’Angleterre – à condition qu’elles puissent trouver de nouveaux propriétaires et continuer à exister.

Suspension, administration, relégation, joueurs sans salaire et pertes d’emplois pour l’un des clubs les plus grands et les plus célèbres d’Angleterre. Un club qui a accueilli certains des joueurs les plus célèbres que le sport ait vus.

Lisez notre article dans son intégralité pour savoir comment il en est arrivé là.