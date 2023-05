Confirmation de la résolution de la caméra principale de Realme Narzo N53

Le lancement du Realme Narzo N53 le 18 mai comportera une configuration à double caméra à l’arrière, qui, comme Realme l’a annoncé aujourd’hui, sera accompagnée d’un appareil photo 50MP. Realme n’a pas encore révélé le but de la deuxième caméra, mais il pourrait s’agir d’un capteur de profondeur.

Realme n’a pas détaillé la fiche technique du Narzo N53. Cependant, la société a déjà révélé sa conception, ses principales spécifications et ses options de couleur. Le Narzo N53 sera disponible en au moins deux couleurs, la version dorée affichant ce que Realme appelle « California Sunshine Design ».

Le Realme Narzo N53 aura une épaisseur de 7,49 mm et embarquera une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W. Le smartphone arborera un écran cranté à l’avant, mais sa diagonale et sa résolution sont inconnues.

Le N53 aura 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord et comportera un scanner d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique.

Avec l’événement de lancement encore dans cinq jours, Realme pourrait en dire plus sur le Narzo N53.

