Confirmation de la première épidémie connue du champignon mortel C. auris dans l’État de Washington

La première épidémie connue d’un champignon particulièrement mortel a frappé l’État de Washington, ont confirmé mardi les responsables de la santé publique du comté de King.

Le champignon, appelé Candida auris ou C. auris, est apparu pour la première fois dans l’État en juillet, lorsqu’un résident du comté de Pierce a été testé positif au champignon au Kindred Hospital, un hôpital de soins aigus de longue durée à Seattle, selon Public Health – Seattle & Comté de King. Aucun autre cas n’a été découvert à l’époque.

Ce mois-ci, une autre infection à C. auris a été confirmée chez un patient récemment admis à Kindred, a indiqué l’agence de santé publique dans un communiqué. article de blog. Le patient a été testé au moyen d’un programme de dépistage du ministère de la Santé de l’État qui encourage la détection précoce d’organismes multirésistants ou d’organismes pouvant être résistants au traitement, comme C. auris, indique le message.

Plus d’une semaine plus tard, trois autres cas ont été confirmés à l’hôpital, tous chez des patients qui avaient été testés négatifs pour le champignon lors de leur première admission, ce qui signifie que l’infection avait commencé à se propager lors de la première épidémie connue de C. auris dans l’État.

Les responsables de la santé publique ont déclaré qu’ils n’étaient pas encore sûrs de la source initiale de l’infection, ajoutant qu’elle « pourrait ne jamais être identifiée ». Aucune autre information sur les patients n’était immédiatement disponible.

“La santé publique continue de travailler avec Kindred pour aider à limiter la propagation”, indique le message. “Cela implique d’éloigner les patients dont le test est positif pour C. auris des autres patients afin de réduire le risque de propagation et d’utiliser des produits de nettoyage désinfectants spécifiques efficaces pour C. auris.”

Kindred est en train d’informer les autres établissements qui ont accueilli des patients qui se trouvaient auparavant à Kindred.

Les infections à C. auris sont considérées comme une menace urgente pour la santé publique et se propagent à un rythme « alarmant » pendant la pandémie de coronavirus, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention au printemps dernier. Le champignon a été signalé pour la première fois aux États-Unis en 2016 et était responsable d’une augmentation de 200 % des infections entre 2019 et 2021, a rapporté le New York Times l’année dernière.

Claire Bostrom-Smith, responsable du programme d’infections nosocomiales du comté de King, a déclaré dans le blog que C. auris est particulièrement préoccupant car il est résistant aux médicaments antifongiques courants. Il peut également se propager dans le corps sans que le patient ne présente aucun symptôme – un processus appelé « colonisation », a déclaré Bostrom-Smith.

Entre 5 et 10 % des patients « colonisés » par C. auris développeront à terme des infections « invasives » qui peuvent être graves, a ajouté Bostrom-Smith. Plus de 45 % des personnes atteintes d’infections invasives meurent dans les 30 premiers jours, a déclaré Bostrom-Smith.

Les personnes hébergées dans des établissements de soins de longue durée sont généralement les plus à risque, en grande partie parce qu’elles ont tendance à être très malades et à dépendre de dispositifs tels que des cathéters ou des tubes respiratoires, a déclaré Bostrom-Smith.

En général, C. auris ne constitue pas une menace pour les personnes en bonne santé, D’après le CDC.

Les symptômes comprennent généralement des infections dans différentes parties du corps, notamment dans la circulation sanguine, les plaies ouvertes et les oreilles, bien que cela dépende de l’emplacement et de la gravité de l’infection, indique le CDC. Certains symptômes peuvent être similaires à d’autres causés par des bactéries, a noté l’agence, ajoutant qu’il n’existe « pas d’ensemble commun de symptômes » spécifiques aux infections à C. auris.

Le champignon peut également être difficile à éliminer dans les établissements de soins de santé, car il peut vivre sur certaines surfaces pendant des semaines ou plus, a ajouté Bostrom-Smith.

Parce que les équipes de santé publique travaillent avec Kindred depuis des mois pour mettre en œuvre le programme de dépistage précoce, elles s’attendaient à ce que C. auris « soit finalement trouvé à Washington », indique le message de mardi.

“L’identification précoce est essentielle pour contrôler la propagation de C. auris afin que des stratégies de prévention puissent être mises en place avant qu’elle ne se généralise”, selon Public Health – Seattle & King County.