Confirmation de la charge OnePlus Ace 2 Pro 150W dans un dépliant promotionnel divulgué

OnePlus lance Ace 2 Pro avec Snapdragon 8 Gen 2 à tout moment – nous avons déjà vu une fuite de rendu du téléphone. Aujourd’hui, une nouvelle image promotionnelle a fait surface, révélant une couleur de plus qui pourrait être le cyan.

Le dépliant promotionnel a également révélé que le téléphone prendrait en charge une charge rapide de 150 W, une fonctionnalité que nous avons vue pour la dernière fois dans l’Ace Pro (mieux connu sous le nom de OnePlus 10T).

Le téléphone sera livré avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi qu’une nouvelle solution multicouche pour le refroidissement VC d’une superficie totale de 9 140 mm².









Rendus créés par les fans du OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus lance un chargeur magnétique le 9 août, et bien que la date ne signifie probablement rien, nous pourrions voir comment il sera compatible avec l’Ace 2 Pro, ramenant la recharge sans fil aux smartphones OnePlus. Le dernier des produits phares de la société à prendre en charge cette fonctionnalité était le OnePlus 10 Pro, lancé il y a plus de 18 mois.

