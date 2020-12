Des rendus fraîchement divulgués du Samsung Galaxy A72 5G ont révélé que le smartphone comportera une caméra quadruple à l’arrière. Bien que la configuration n’ait pas été initialement détaillée, un rapport du blog néerlandais GalaxyClub affirme que le Galaxy A72 arborera un appareil photo 64MP à l’arrière, rejoint par des unités de capteur de profondeur 12MP ultrawide, 5MP macro et 5MP.

La variante 4G de l’A72 portera le code de modèle SM-A725F, tandis que la version 5G aura la désignation de modèle SM-A726B. La source dit que les deux viendront probablement en Europe, la version 4G devant être proposée entre 450 et 500 € et la variante 5G entre 550 et 600 €.



Fuite de rendu du Galaxy A72 5G

Il n’y a pas encore de mot de Samsung sur les versions 4G et 5G du Galaxy A72, mais des rumeurs disent que la variante 5G comportera un écran de 6,7 pouces avec une empreinte digitale intégrée.

Le smartphone aura une épaisseur de 8,1 mm (9,9 mm avec la bosse de la caméra) et sera livré avec une prise casque de 3,5 mm. Plus de détails sur le Galaxy A72 devraient bientôt faire surface.

La source (en néerlandais)