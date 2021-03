Confidentialité de Google, publicité et leurs allégations de ne pas vous suivre en ligne

Google abandonne enfin le suivi des cookies tiers. Jusqu’à présent, connu comme un moyen efficace pour des millions de sites Web et de services de publicité d’installer de minuscules morceaux de script dans votre navigateur pour en savoir plus sur vous et diffuser des publicités contextuelles, cette nature de surveillance du suivi des utilisateurs a fait face à des critiques majeures du monde entier – de la part des législateurs, les régulateurs, les utilisateurs et les défenseurs de la vie privée. Maintenant, dans un article de blog publié plus tôt dans la journée, Google a confirmé que la fin du suivi des cookies tiers dans son réseau était arrivée, affirmant ainsi que le géant de la technologie ne suivra plus les utilisateurs sur Internet à tout moment.

Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment pour les utilisateurs? Aujourd’hui, tous les internautes se sont soit habitués à être suivis et servis avec des publicités ciblées, soit ont pris des mesures fastidieuses pour réduire l’impact que les annonceurs indépendants et professionnels peuvent avoir en termes de création d’un croquis virtuel d’une personne. Si Google supprime cela, cela constituerait-il également un coup dur pour les annonceurs en termes de revenus potentiels, et placerait-il fermement Google dans un siège monopolistique – cette fois même avec des techniques de confidentialité des utilisateurs?

Quel est le discours de confidentialité de Google

Le billet de blog de David Temkin, directeur de la gestion des produits pour Google Ads, Confidentialité et Confiance, souligne une chose positive: les utilisateurs, après tout, ont pris conscience des effets néfastes du suivi individuel sur la vie privée de chacun. «Cela (publicité ciblée) a créé une prolifération de données d’utilisateurs individuels dans des milliers d’entreprises, généralement collectées par le biais de cookies tiers. Cela a conduit à une érosion de la confiance: en fait, 72% des gens estiment que presque tout ce qu’ils font en ligne est suivi par des annonceurs, des entreprises technologiques ou d’autres entreprises, et 81% disent que les risques potentiels auxquels ils sont confrontés en raison des données la collecte l’emporte sur les avantages », déclare Temkin.

Le facteur confiance a été long à venir. Cela a été clarifié, à maintes reprises, avec des cas tels que des enquêtes antitrust contre Google et un autre grand méchant de la technologie Facebook en ce qui concerne leur duopole de publicité en ligne – aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres parties de l’Europe. Alors que le slogan «Senator, we sell ads» du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, s’est peut-être transformé en un mème impromptu en raison des circonstances de l’audience du Congrès où il a été demandé, il a mis en évidence un problème majeur que Google a tenté de résoudre ici.

La société affirme en outre, sur cette note, que son option Privacy Sandbox qui prétend anonymiser, regrouper et randomiser les données collectées est la réponse aux problèmes de confidentialité et n’adopte pas un autre identifiant d’utilisateur. «Nous expliquons qu’une fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons pas d’autres identifiants pour suivre les individus lorsqu’ils naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits», déclare Temkin. À première vue, c’est une revendication assez grande – pour Google, pour la technologie, pour les utilisateurs et pour la publicité.

Est-ce que c’est bon pour les utilisateurs?

En substance, ce que Google dit n’est pas qu’il ne prendra aucune donnée de votre part. Au lieu de cela, il dit: «Nous ne pensons pas que ces solutions (de suivi des utilisateurs alternatifs) répondront aux attentes croissantes des consommateurs en matière de confidentialité, ni ne résisteront aux restrictions réglementaires en évolution rapide, et ne sont donc pas un investissement durable à long terme. Au lieu de cela, nos produits Web seront alimentés par des API préservant la confidentialité qui empêchent le suivi individuel tout en fournissant des résultats pour les annonceurs et les éditeurs. «

Un nom de troupeau serait essentiellement un pointage de crédit comportemental: un tatouage sur votre front numérique qui résume succinctement qui vous êtes, ce que vous aimez, où vous allez, ce que vous achetez et avec qui vous vous associez.

En d’autres termes, Google aura toujours accès à de nombreuses données, mais il devient encore plus possessif à ce sujet et souhaite que tout le monde lui fasse confiance en tant qu’ange gardien de la vie privée dans le monde entier. Le grand argumentaire de Google ici est une technologie appelée apprentissage fédéré des cohortes (FLoC) – quelque chose qui rassemblera les données en fonction des intérêts des utilisateurs, mais les regroupera en groupes en fonction de ces intérêts, et les présentera aux annonceurs à la recherche de revenus amplifiés via un meilleur suivi.

Dans l’ensemble, cela ne ressemble pas à une mise à jour trompeuse, du moins du point de vue de l’utilisateur. Cependant, il y a des défauts évidents. Dans un démantèlement cinglant des promesses de confidentialité de Google faites il y a près de deux ans, le chien de garde de la confidentialité et de la sécurité, Electronic Frontier Foundation, souligne à quel point FLoC est loin d’être l’alternative idéale au suivi des cookies que Google propose. Bennett Cyphers de l’équipe Tech Projects d’EFF a écrit: «Un nom de troupeau serait essentiellement une cote de crédit comportementale: un tatouage sur votre front numérique qui donne un résumé succinct de qui vous êtes, de ce que vous aimez, où vous allez, de ce que vous achetez et avec qui vous vous associez. Les noms de troupeaux seront probablement impénétrables pour les utilisateurs, mais pourraient révéler des informations incroyablement sensibles à des tiers. Les trackers pourront utiliser ces informations comme ils le souhaitent, notamment pour enrichir leurs propres profils d’utilisateurs en coulisse. »

Cyphers a en outre brisé l’affirmation de Google selon laquelle le traitement des données sensibles de ses cohortes d’intérêt, selon lui, est meilleure que la technologie de suivi disponible aujourd’hui. Dans la ventilation, Google lui-même reconnaît clairement que les utilisateurs peuvent ne pas trouver les mêmes données sensibles, et sa mise en œuvre FLoC et Privacy Sandbox est loin d’être un baume général sur la douleur de la vie privée d’aujourd’hui. «De plus, de nombreux sites choisissent actuellement de respecter la vie privée de leurs utilisateurs en s’abstenant de travailler avec des trackers tiers. FLoC priverait ces sites Web d’un tel choix », a ajouté le rapport de l’EFF.

Qu’en est-il des annonceurs?

Si vous dirigez une petite entreprise, vous bénéficiez probablement, vous aussi, d’annonces ciblées diffusées aux utilisateurs du monde entier. Cependant, de nombreuses agences ont déjà exprimé des inquiétudes quant à ce que la décision de Google pourrait signifier pour les annonceurs. L’organisation française de technologie publicitaire en ligne Criteo fait partie de ceux qui ont vivement critiqué la décision de Google. Dans une déclaration publiée sur la base de la mise à jour de Google, un porte-parole de Criteo a déclaré: «L’annonce faite aujourd’hui par Google de ne pas créer leur propre identifiant basé sur les PII (identifiant d’informations privées) ne modifie en aucun cas ni n’affecte le plan et la feuille de route de Criteo de mise en œuvre de l’identifiant de messagerie. suivi des utilisateurs basé sur Unified ID 2.0. »

Les entreprises ayant accès à de grands réseaux de suivi pourront tirer leurs propres conclusions sur la manière dont les utilisateurs d’un certain troupeau ont tendance à se comporter.

La mise en œuvre de la confidentialité par Google dans le domaine de la publicité indépendante a déjà fait l’objet de critiques virulentes. L’EFF déclare: «Les noms de troupeaux auront plus de sens pour ceux qui sont déjà capables d’observer l’activité sur le Web. Les entreprises ayant accès à de grands réseaux de suivi pourront tirer leurs propres conclusions sur la manière dont les utilisateurs d’un certain troupeau ont tendance à se comporter. Les annonceurs discriminatoires pourront identifier et filtrer les troupeaux qui représentent des populations vulnérables. Les prêteurs prédateurs apprendront quels troupeaux sont les plus sujets à des difficultés financières. »

Cependant, Google soutient que tout n’est pas en baisse pour les annonceurs à petite échelle. Dans une interaction avec Marketing Interactive, un porte-parole de Google a affirmé que les annonceurs peuvent encore réaliser de nombreuses personnalisations et ciblages via FLoC, ce qui ne supprimera pas entièrement l’interaction avec les clients de première partie malgré les API de confidentialité de Google. «Les annonceurs bénéficieront de la confidentialité et de la performance, il n’y aura donc pas de compromis. Les annonceurs sont convaincus que nous faisons ce qu’il faut de la part de l’utilisateur du point de vue de la confidentialité, mais aussi que les annonceurs pourront toujours se connecter au bon moment et que les éditeurs pourront toujours obtenir une compensation équitable pour leur contenu. «

Comme pour toute nouvelle technologie, il reste à voir si la grande poussée de Google en faveur de la confidentialité fonctionnerait pour le meilleur ou pour le pire. L’énorme économie publicitaire restera jusque-là en jeu dans la manière dont les nouvelles mesures de mesure des utilisateurs seront mises en œuvre. La question de la vie privée individuelle, sur cette note, est une discussion plus large qui ne peut mûrir que dans les années à venir.